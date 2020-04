Rosa Oyarce entrega más detalles de su salida: “Sentí que habían situaciones extrañas”

Rosa Oyarce entregó más detalles de su salida de la Seremi de Salud Metropolitana, indicando que en el último tiempo se dio cuenta de “situaciones medias extrañas” al interior del organismo, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En entrevista con 24 Horas, Oyarce relató que fue notificada de su remoción el día de su cumpleaños y por vía telefónica, señalando que “aquí hay un tema más que con el trato, creo que se ha hecho una transgresión políticamente incorrecta en un período difícil. Yo he sido una persona que lo ha dado todo por la gente, me he volcado a trabajar, incluso en el estallido social estuve día y noche. Los equipos trabajaron siempre responsablemente”.

Junto con ello, aseguró “no tener la explicación” de su salida, pero dejó entrever que generó anticuerpos su postura de cerrar una sucursal del Compin por un brote de coronavirus, lo que fue rechazado, además de las fiscalizaciones realizadas en el Aeropuerto de Santiago, pero “yo creo que fue un todo, solo ellos tienen la explicación”.

Sin embargo, Rosa Oyarce confesó que en las últimas semanas, antes del inicio de la cuarentena preventiva, “sentí que habían situaciones medias extrañas”, ya que “venían instrucciones de los jefes de gabinetes, de que no se podían hacer ciertas cosas”.

“Tuve que bancarme el problema de las licencias médicas guardadas. Arriesgué mi vida por ayudar a la gente que venía del extranjero”, agregó.

Consultada sobre si aceptara la propuesta realizada por el ministro Jaime Mañalich para sumarse al Plan Covid-19, la ex seremi de Salud señaló que “lo estoy analizando (…) la verdad es que depende de muchas cosas”.