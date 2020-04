Suprema aumenta multas a supermercados por colusión de los pollos

La Corte Suprema endureció las sanciones económicas contra los principales supermercados del país por la llamada “colusión de los pollos“.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de reclamación deducidos por Cencosud, SMU y Walmart Chile, en contra de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y subió las multas desde 13.947 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a 29.568 UTA, cerca de $18 mil millones.

Así, por el caso de colusión de los pollos, las sanciones pasaron de 5.766 a 11.532 UTA para Cencosud, de 3.438 a 6.876 para SMU y de 4.743 a 11.160 para Walmart.

En febrero de 2019, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aplicó multas por poco más de US$ 12 millones en contra de los supermercados de las cadenas Cencosud, SMU y Walmart debido a la colusión de los pollos.

Según la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, los supermercados se pusieron de acuerdo para fijar precios mínimos de venta al público en la carne fresca de pollo entre los años 2008 y 2011.

De esta forma, el holding ligado a Horst Paulmann había recibido una sanción de $ 3.345 millones (unos US$ 5,14 millones); Walmart deberá pagar, por su parte, $ 2.752 millones (US$ 4,1 millones); mientras que SMU fue sancionada a $ 1.994 millones (US$ 3 millones).

La multa aplicada era inferior a las 3 mil UTA (US$ 27,15 millones) que había pedido la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para cada una de esas cadenas.