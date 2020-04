Créditos para pymes: ¿cómo no convertirlo en un nuevo CAE?

Créditos para pymes, emprendedores y empresarios con garantía del Estado. Ese fue uno de los grandes anuncios de la segunda etapa del Plan Económico de Emergencia, líneas de crédito que totalizan US$24 mil millones. Pero ante la poca claridad de las tasas de interés y la situación económica, se sugiere tener cuidado que esta garantía no convierta el beneficio en un nuevo Crédito con aval del Estado (CAE), ayuda estudiantil que terminó con altas tasas de endeudamiento y morosidad.

“No es fácil el problema, porque no hay claridad de todas las condiciones”, expresa a EL DÍNAMO Víctor Salas, economista de la Universidad de Santiago. “Se señala que los créditos no pueden juntarse con los créditos ya existentes, eso parece bueno, pero después se dice que no se pueden usar estos créditos para renegociaciones de créditos, lo que planeta una complicación”, agrega.

Según Salas, este tipo de créditos no son nuevos, pero “nunca se logró que se pagaran regularmente. Entonces, podríamos llegar a tener una situación parecida” y, si bien se estima que la crisis será temporal, el problema más allá de cómo se va a pagar a futuro el préstamo “en este periodo las empresas tienen que sobrevivir y si hay que condonar, será un costo que se deberá considerar”.

Para Salas, la banca debería ver esto no como una oportunidad económica, sino como una social. “Esta situación de coronavirus no es una situación económica. Tratarlo como tal es una equivocación. No teneos certezas de cuándo termine y eso significa que después de los meses que vengan, la sociedad y la economía van a tener que sacar la cabeza fuera del agua, y no puede hacer pedazos en estos meses. Por eso la banca no debiera tener tasas altas“.

La nueva línea de crédito

De acuerdo a lo informado este miércoles por el Presidente Sebastián Piñera, en los créditos para pymes, emprendedores y empresas se facilitarán las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo por un plazo de hasta 48 meses, con un período de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de ventas.

Asimismo, los bancos que presten estos recursos con garantías del Estado, deberán reprogramar todos los créditos preexistentes del deudor beneficiado y postergar toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados.

Mario Marcel, presidente del Banco Central, afirmó que la tasa que tendrá el cliente “son considerablemente más bajas que el costo sobre el cual se han venido entregando créditos comerciales durante los último años”. Sin embargo, aún no hay claridad de cuánto será el valor que asignará la banca a estos créditos.

Joaquín Cortez, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), expresó que “estamos trabajando aceleradamente en una medida normativa” que apunta, entre otros, a que los bancos “tengan más facilidades para reprogramar“.