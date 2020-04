La tensa relación con el Minsal que sacó a Rosa Oyarce de la seremi metropolitana

El 7 de febrero y en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, la seremi de Salud metropolitana, Rosa Oyarce, realizaba la primera actividad de prevención del coronavirus en Chile, aún cuando no se presentaba el paciente cero y el virus aún no afectaba a ningún país latinoamericano, pero dejaba estragos en Wuhan.

Este operativo sanitario en la terminal aérea le traería costos a Oyarce, la respetada fiscalizadora y pesadilla del comercio informal de alimentos.

No era un secreto en el Ministerio de Salud que la autonomía comunicacional de Oyarce generaba reparos. La seremi ya no contaba con las espaldas que le proporcionaba su cercanía con Luis Castillo, por entonces subsecretario de Redes Asistenciales, y con quien realizaban la mayor de sus actividades de prensa. Sociedad que terminó cuando el médico dimitió en julio de 2019.

La inminente llegada del coronavirus puso en las pautas de prensa a Rosa Oyarce, luego de sortear con éxito la polémica por las licencias impagas y las aglomeraciones en el Compin.

Compin nuevamente en la polémica

El cierre de la oficina metropolitana de Huérfanos tras detectarse un brote de Covid-19 llevó que la seremi ordenara cerrar las instalaciones. La clausura no cayó bien en el Minsal y nuevamente aparecieron los cuestionamientos por tomarse “muchas atribuciones” durante la contención de la emergencia, señalaron a EL DÍNAMO fuentes del Minsal.

Desde la seremi, apuntan, además, a una relación áspera con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien anunció su salida el miércoles durante el balance del coronavirus.

La médica aseguró que fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien le solicitó que se incorpore al Ministerio de Salud para ser parte del trabajo en el plan COVID-19, donde se evalúan las estrategias de política de salud pública por la emergencia sanitaria.

Sin embargo, la respuesta de la ahora ex autoridad no tardó en llegar. Rosa Oyarce analizó con evidente emoción a su desvinculación revelando que “se me solicitó la renuncia cuando nos fuimos con teletrabajo en cuarentena porque un funcionario del equipo de trabajo salió positivo”. La autoridad se fue el 23 de marzo con la orden de cumplir una cuarentena preventiva, además de realizarse el test por Covid-19, el que salió negativo.

“Se me dijo que podía yo elegir el cargo que yo quisiera. Yo di tres nombres, ninguno era posible, así que después me ofrecieron otro cargo que era ir a acompañar en otra cartera un tema de Trabajo”, aclaró Oyarce durante una entrevista con en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

La ex seremi sostuvo que “una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no me merecía este trato”.

“Hoy día el ministro me ha llamado hace un rato atrás para ofrecerme que es de su interés que yo trabaje en su equipo, en el gabinete, y lo voy a analizar y pensar porque no es una decisión que yo voy a tomar en este minuto (…) tengo que pensarlo bien”, reveló Oyarce.

“Es un síntoma”

Carmen Luz Scaff, presidenta Nacional de Federación de Asociaciones de Salud Pública y vicepresidenta de la ANEF, criticó la decisión tomada por las autoridades del Minsal.

“Vemos que la crisis política, que no solamente está en este sector, finalmente revienta acá en plena pandemia, en la peor época digamos, porque estamos en una crisis sanitaria grave y en medio de eso cambian a la autoridad y esto para nosotros, no sé si es una de las peores cosas que podía pasar, pero es un síntoma y de la decadencia que hay ya en todo”, afirmó Scaff.

Aseguró que “tener este cambio de autoridad, que era quien llevaba todo esto del coronavirus acá en la Región Metropolitana, para nosotros es grave. Nosotros como asociación en lo que debemos estar pendientes -y nos declaramos en estado de alerta- es que el costo que hay tras la crisis política al interior del Ministerio de Salud no lo paguen los funcionarios, ni la ciudadanía”.

Scaff aseguró que ellos como federación -respecto a lo ocurrido en la Compin- hicieron “mucha presión mediática y finalmente se logró que las compines cerraran”.

Sin embargo, reveló que sobre este punto en específico se podría centrar la polémica, ya que “no se les permite a las seremis intevenir en la Compin porque éstas están intervenidas desde el Minsal”.

Finalmente recalcó que “esto llega en el peor momento. Nosotros queremos ver qué lineamientos tendrán desde ahora desde el ministerio o la subsecretaría de cómo se maneja esta crisis a nivel metropolitano”.