Latinoamérica devela el genoma del coronavirus

Una investigación realizada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud de Argentina llenó de esperanza a los habitantes y autoridades de ese país, ya que sus científicos determinaron cuál es específicamente el genoma del coronavirus que los afecta. Incluso, algunos medios transandinos celebraron el descubrimiento y aseguraron que es un gran paso para encontrar la cura del COVID-19.

El logro argentino es el mismo que científicos chilenos hicieron hace un mes y que se enmarca dentro de los esfuerzos latinoamericanos por identificar las cepas de que circulan en el continente.

El virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y parte del equipo que ha secuenciado el virus en nuestro país, Rafael Medina, explicó a EL DÍNAMO que estos descubrimientos en los que Chile fue pionero son importantes para la región porque “permiten saber tempranamente qué tipo de virus circula en nuestro continente”.

“Esto sirve para saber si este virus va a tener algún tipo de estacionalidad -por ejemplo, durante invierno-, o si van a circular las variantes de Europa, China y Estados Unidos de forma simultánea. No quiere decir que algunas se trasmitan más que otras, pues, hay muchos factores que influyen en ello, como la detección temprana, por ejemplo”, explicó el médico.

En el caso de Argentina donde, a diferencia de Chile, sí pueden producir sus propias vacunas, el doctor explicó que “podrían usar los aislados locales para empezar a hacer algunas vacunas de prototipo específico para su país“.

Además de Argentina y Chile, los científicos Brasil, México, Colombia y Ecuador han logrado descifrar el genoma del coronavirus que circula en sus países.

El genoma del COVID-19 en Chile y qué implica

El 9 de marzo los investigadores del Departamento de Genética Molecular y Enfermedades Virales del Instituto de Salud Pública (ISP) hicieron lo propio con los primeros cuatro casos de COVID-19 detectados en Chile.

Luego vino el turno de otras instituciones como la Universidad Católica, Hospital de Talca, Clínica Santa María y Clínica Alemana, quienes agregaron los antecedentes de otros siete casos.

Actualmente, la información sobre el genoma descubierto por científicos en todo el mundo se encuentra disponible en el sitio web del Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). Según la plataforma, tras recibir once análisis desde Chile, se determinó que principalmente la cepa de nuestro coronavirus proviene desde China y de Europa.

Eso sí, el especialista de la Universidad Católica llamó a ser cautelosos con los resultados, pues provienen del análisis de los primeros casos de coronavirus de nuestro país, por lo que no se descarta que en un futuro “se agreguen virus provenientes de otras latitudes, como Estados Unidos”.

“Lo que uno esperaría es que con las siguientes secuencias nos vamos a encontrar con que algunos virus se parecen más al de Estados Unidos o poder establecer que la infección a nivel local no estaría relacionada con un virus de otro país, sino que más cercano al virus propio de Chile”, concluyó Medina.