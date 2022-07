Camino sin regreso

No olvidemos, que desde Quilapayún hasta Illapu, protestaron al unísono y obtuvieron lo que ningún colectivo social había logrado, esto es, que la Convención escuchara y cediera cambiando lo que habían aprobado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Christian Aste 09 de julio 2022 · 08:30 hs

Si bien muchos ciudadanos ya se han dado cuenta que con las buenas intenciones no se gobierna, y que no es tan fácil como pensaban controlar el dólar, mantener a raya la inflación, otorgar IFE y generar empleo, por lo que ya no compran el cuento de que su vida mejorará con el borrador constitucional que se votará en septiembre, todavía y sorprendentemente hay ciudadanos que consideran bueno para ellos y para el país que se imponga el apruebo.

Lo creen así, o porque no han leído el borrador constitucional, o si lo han hecho, todavía no se enteran de qué modo resultarán afectados, especialmente, porque siguen confiando en las declaraciones buenistas y en las promesas irrealizables, como lo confirman una y otra vez las poblaciones de los países que tienen constituciones maximalistas, como son los bolivianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Otros votarán así, porque creen que al hacerlo le causarán un daño al legado de la dictadura militar, a la derecha y/o al empresariado que detestan. No faltan los que declaran que votarán apruebo, porque tienen miedo a la funa y/o violencia que caracteriza a los militantes de la extrema izquierda. Tampoco los que lo harán, porque entienden que de ese modo le muestran a la gente que ellos están siempre al lado de los que son más vulnerables socialmente, como es el caso de los artistas, los periodistas y/o comunicadores sociales, que no obstante ganar millones, y vivir ellos en una burbuja, siempre eligen en base al olfato – porque no estudian – la opción de los que consideran ellos como los más débiles. Les gusta sentirse como sus voceros y/o representantes, salvo evidentemente que tomen decisiones que los atañen directamente, porque cuando eso ocurre, no trepidan en restarle todo su apoyo, tal como lo hicieron cuando la Convención aprobó un artículo que los afectaba. No olvidemos, que desde Quilapayún hasta Illapu, protestaron al unísono y obtuvieron lo que ningún colectivo social había logrado, esto es, que la Convención escuchara y cediera cambiando lo que habían aprobado. Ni el movimiento con mi plata no, que concitó el apoyo de más de 60.000 ciudadanos lo logró. Gran mérito.

Votar apruebo, lamentablemente no sirve para nada de lo que ellos quieren. No sirve para dañar a una dictadura que sólo existe en los libros de historia, y en la mente de los que profitan de ella. Tampoco sirve para dañar a los dueños del capital, que si terminan afectados demandarán en tribunales internacionales al Estado de Chile por el daño económico que se les cause, y que no dudarán además ni un minuto en tomar su riqueza y llevársela. Los únicos que resultarán afectados será la población toda, incluido los mismos que votarán apruebo. Comprobarán con dolor; que la calidad de la educación no mejorará, que sus platas ahorradas hoy en la AFP no volverán a generar la rentabilidad que generaban y que por lo mismo las pensiones que recibirán no les alcanzará, que deberán olvidarse del sueño de la casa propia, y conformarse con arrendar, que las colas que hacían para atenderse eran nada con las que deberán hacer cuando toda la gente que se atendía en el sistema privado pase a atenderse al sistema público, que no habrá trabajo porque no existirán inversiones en minería ya que la mayor parte de los minerales está localizado en territorios aymaras, que Bolivia sin disparar una bala recuperara territorio plurinacional, que la policía seguirá aún más amarrada para defenderlos de la delincuencia, y que el plurichile será la patria soñada para todos los que delinquen, porque podrán elegir y ser elegidos, como si fuesen blancas palomas.

¿Pero que es todo eso, frente al derecho que tendrá la mujer para decidir abortar en cualquier tiempo, o el derecho que tendremos para decidir por nosotros mismos cuando hacemos ausentes?. Parece que, para mucha gente, entre ellos los demócratas cristianos, esos derechos que efectivamente no estaban en la Constitución de Lagos, resultan fundamentales. Mi único pero con eso, que puedo entenderlo porque puede responder a un deseo que está muy arraigado en la convicción personal, es cómo eso se concilia con quienes se autodenominan como cristianos, que es el caso de los militantes de la DC que decidieron apoyar el apruebo, porque en mi modesto entender la fe cristiana se opone al aborto y también a la eutanasia. Cabe consignar, para los cristianos que votarán apruebo, que ni los 7 jueces del caso Roe Waden fueron tan allá. De hecho, en ese juicio que data del año 1973, y que fue anulado en junio de este año, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la decimocuarta enmienda proporcionaba a la mujer un "derecho a la intimidad" que la protegía del derecho a elegir si quería o no abortar, estableciendo que ese derecho en todo caso no era absoluto, toda vez que los gobiernos no podían prohibir el aborto solo en el primer trimestre del embarazo. Durante el segundo trimestre, los gobiernos podían exigir regulaciones sanitarias razonables. Pero, durante el tercer trimestre, los abortos podían prohibirse por completo siempre que las leyes contuvieran excepciones para los casos en que fueran necesarios para salvar la vida o la salud de la madre.

Por si todavía no saben, el texto que se votará en septiembre y que los cristianos de la DC decidieron apoyar, establece en su artículo 61 que el Estado asegura a todas las mujeres la interrupción voluntaria de su embarazo. No hay límite temporal. Y para los que argumentan ingenuamente que aprobarán para reformar, lo que ya parece un despropósito, les informo que al tenor del artículo 66, los pueblos y naciones indígenas tendrán el derecho a ser consultados previamente a la adopción de cualquier medida (administrativas y/o legal) que pueda afectarles. Eso aparte de los quórums más exigentes que habrá (4/7 más referéndum ratificatorio - Artículo 383 y 384 -) de los que existen hoy (3/5) y existirán mañana (4/7) para reformar la Constitución de Lagos.