Combatir el crimen organizado en las cárceles

Recientemente desde Gendarmería identificaron 100 bandas delictuales operando desde el interior de las cárceles, lo que confirmó algo que hace muchos años he venido planteando, y es la necesidad de hacerse cargo de una parte del proceso penal que hoy está abandonado a su suerte. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Marcos Ilabaca 12 de octubre 2022 · 07:00 hs

Para nadie es sorpresa la escalada en los hechos delictuales, y de violencia que hemos visto en los últimos meses a lo largo de todo el país, donde ha quedado en evidencia como las organizaciones criminales actúan cada vez más con mayor inteligencia y han sofisticado sus herramientas para delinquir. Solamente durante el primer semestre de este año se registraron en promedio dos homicidios, ocho violaciones, 35 encerronas y 90 robos de auto al día, lo que nos demuestra la gravedad de la situación que estamos enfrentando.

Recientemente desde Gendarmería identificaron 100 bandas delictuales operando desde el interior de las cárceles, lo que confirmó algo que hace muchos años he venido planteando, y es la necesidad de hacerse cargo de una parte del proceso penal que hoy está abandonado a su suerte. No es posible que después de que los criminales sean detenidos y condenados, lleguen posteriormente a las cárceles y nadie se haga cargo de la aplicación de la justicia. Por ello, he manifestado la necesaria constitución de un Tribunal de Ejecución de Penas que se encargue de seguir los procesos criminales también dentro de los recintos penales.

Por ejemplo, en la Región de Los Ríos han llegado reos de gran peligrosidad que han sido trasladados desde otras cárceles, lo que ha provocado una gran cantidad de homicidios y hechos de violencia al interior del penal, pero lo que es más grave aún es que estos delincuentes han seguido extendiendo sus redes criminales, es decir, a pesar de estar condenados siguen burlándose de la justicia y delinquiendo con total impunidad, incluso liderando este tipo de organizaciones y coordinando la ejecución de delitos en el exterior.

Es grave y, ¿quién se hace cargo de estos procesos?, esa es la mayor duda, por lo mismo, hemos solicitado al Ministerio de Justicia que precise cuántas bandas están operando desde las cárceles y cuáles son las medidas para enfrentar estos hechos. Es inaceptable y esperamos avanzar en la tramitación de un proyecto de Ley que presentamos hace mucho tiempo para un Tribunal de Ejecución de Penas porque esto es realmente escandaloso.

Asimismo, es necesario que todos asumamos la crisis con seriedad y estemos disponibles para el necesario acuerdo transversal en seguridad pública. La ciudadanía nos pide enfrentar con decisión el combate a la delincuencia, por lo que estoy disponible para cualquier reforma que apunte a garantizar que nuestro país volverá a ser un espacio para las familias, para los jóvenes, para nuestros trabajadores y adultos mayores. Además, también estoy a favor de aumentar el Presupuesto de Interior y Prevención del Delito para que esto se logre y ya no tengamos miedo.

Chile quiere tranquilidad, recuperar sus calles y lugares de esparcimiento, que en Valdivia podamos volver a caminar sin sentir miedo a ser asaltados y para eso debemos garantizar que quienes están privados de libertad se rehabiliten y no sigan delinquiendo desde una celda costeada por todos los chilenos. Las cárceles deben garantizar el cumplimiento de penas y el Estado la posterior reinserción de quienes quieren contribuir y no dañar a nuestra sociedad.