¿Comprar en el extranjero? ¿O no comprar? ¿Vender? ¡Esa es la pregunta!

Por: Paula Sánchez 12 de julio 2022 · 06:30 hs

El mercado inmobiliario nacional, ha evidenciado un alza de precios de la vivienda muy significativa en los últimos años. Así lo expuso el informe realizado por la consultora Knight Frank, donde Chile terminó el 2021 entre los 25 países con mayor crecimiento de los precios de viviendas donde registró un aumento de 11,7% en el valor promedio de casas y departamentos.

Bajo este escenario, el extranjero se presenta como una alternativa para la inversión, y esto se ha expresado en el aumento de arriendos y ventas de latinoamericanos específicamente en EE.UU. Según el reporte National Association of Realtors 2021, la participación de los chilenos es la mayor desde 2008, con una alta participación en el ranking de compradores extranjeros de viviendas en Florida.

Ahora, no debemos pasar por alto que Estados Unidos también vive unos de sus momentos más complejos, recientemente la Reserva Federal (FED)-el banco central de EE.UU- confirmó el robustecimiento de la política monetaria aumentando las tasas de interés en 75 puntos. Y según el South Florida Market Stats for Single family homes, las ventas cerradas han disminuido en un 12.3%, paid-in Cash ha disminuido en aproximadamente un 3.5% y el volumen total en dólares ha disminuido en un 8.3% (todo en el último año). A pesar de la caída del 10% de la actividad en relación al año pasado, en Miami sigue habiendo muy poco inventario, sólo 2.2 meses para casa y 2.5 meses para deptos y townhouses, de acuerdo a las estadísticas entregadas Miami Association of Realtors.

No obstante, he estado trabajando como corredora en Miami durante casi una década y tengo algunas ideas sobre cómo se verá afectado el mercado de la vivienda en el futuro. Todos podemos estar de acuerdo en que el mundo necesita un lugar para vivir. Con la subida de los tipos de interés, lo principal que se verá afectado en relación con el mercado de la vivienda será el poder adquisitivo en función del préstamo que puedas obtener en tu hipoteca. Creo que hay mucha ansiedad hacia una posible crisis de vivienda en Miami, el resto del país y el mundo, sin embargo, nunca debería tener prisa en hacer de un lugar su hogar. Si bien la inflación está afectando el poder adquisitivo en un mercado de vendedores hoy en día, la disminución del inventario activo y la disminución del volumen general en dólares pueden sugerir que pronto las cosas deberán equilibrarse.

En conclusión, estamos ante un fenómeno complejo, siempre me acerco a ayudar a mis clientes a invertir en sus propiedades, ya sea que estén buscando vivir en ellas, alquilar, vender, etc. Aunque vender en este momento puede parecer un buen negocio y comprar puede parecer necesario, creo que establecer prioridades es lo más importante cuando hablamos de vivir.