Cyber octubre 2022 ¿cada vez menos efectivo?

Por: Ariel Jeria 08 de octubre 2022 · 06:00 hs

La reapertura del comercio físico llegó a eclipsar el boom digital que vimos en los años 2020 y 2021. Estamos frente a un fenómeno curioso, cuyo resultado son los números no tan buenos que se esperan en esta nueva versión del Cyber, a lo que se suma un momento económico poco favorable en el país y el mundo en general.

Durante la primera hora, las empresas que se sumaron al evento tuvieron cerca de 100 mil operaciones por un monto de US$11 millones, según el reporte de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Se trata de una cifra un tanto menor, en comparación con los US$11,6 millones que se registraron en la edición del año 2021.

En el escenario del Cyber, el número de marcas oficiales sigue creciendo, así como el volumen de ventas totales, pero si vemos más al detalle el impacto, tienda por tienda, vemos que ha perdido el efecto de años atrás. Quizás, sería oportuno evaluar un cambio a partir del próximo año, ya que el tráfico que recibe cada negocio participante, desde la página oficial del evento, ha bajado muchísimo.

¿Por qué? Una de las principales observaciones es, justamente, el mayor número de comercios: en esta versión hubo 788 tiendas, divididas en 22 categorías. Es decir, un catálogo inmenso que dificulta “vitrinear” así como también comparar productos y ofertas, donde también se pierden comercios más pequeños que están junto a los retails más conocidos. Se suma también que muchos negocios no “oficiales” del evento comunican sus descuentos bajo el nombre de “cyber ofertas”, “súper lunes”, etc. y también se ha ido generando una desconfianza por parte de los usuarios que aseguran que, muchas marcas, no bajan sus precios.

A la larga, el resultado es la frustración en muchos consumidores que no tienen una buena experiencia de compra y, a su vez, un bajo impacto en las ventas de las tiendas menos conocidas, que son más difíciles de encontrar. Las personas terminan no consumiendo o bien comprando en tiendas grandes, donde encuentras de todo, en lugar de ir tienda por tienda viendo lo que cada una tiene para ofrecer.

Para que el Cyber siga rindiendo, creciendo en popularidad, ayudando al consumidor a encontrar buenos precios y que las tiendas oficiales se vean beneficiadas (en especial las más pequeñas), es que se hagan eventos de descuentos, pero por categorías o departamentos del estilo cyber-viajes, cyber-deco, cyber-infantil, cyber-mascotas, cyber-hogar, etc.

Por último y no menos importante, seguir con el trabajo que ha hecho todos años la CCS, de monitorear la cantidad de reclamos y denuncias, acompañado de las respectivas sanciones a las empresas socias que no cumplan sus promesas. Es bueno recordar que la percepción general respecto a la falta de buenos descuentos o, incluso, marcas que son descubiertas disfrazando ofertas, dañan a todos los participantes.