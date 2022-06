En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, debemos seguir trabajando para no comprometer a las generaciones futuras. FREEPIK

Por: Viviana Ávalos 06 de junio 2022

Los casi cincuenta años de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente sorprenden a nuestro país enfrentando desafíos importantes, los que recurrentemente se toman la agenda noticiosa. Fenómenos como la sequía y los incendios forestales –por mencionar algunos– y otros agravantes que se dan especialmente en meses de invierno al conjugar viviendas con escaso aislamiento térmico, precios de los combustibles elevados y mala calidad del aire, tienen consecuencias evidentes para la población, sobre todo la más vulnerable.

En nuestro país estamos avanzando de manera decidida para ser carbono neutrales al año 2050, a través de la consolidación de la institucionalidad ambiental, la incorporación masiva de energías renovables y una prometedora estrategia que nos posiciona mundialmente como futuros productores de hidrógeno verde. Asimismo, entre los últimos hitos podemos destacar la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), que busca disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y valorización, y la reciente promulgación de la Ley de Cambio Climático.

Sin embargo, para que estas disposiciones funcionen efectivamente y sus objetivos se cumplan, se requiere de trabajo mancomunado entre diversos actores públicos y privados y, muy importantemente, de técnicos y profesionales formados para enfrentar los desafíos ambientales y que propicien un desarrollo sustentable.

Desde Inacap estamos enfocados en formar a todos nuestros técnicos y profesionales con competencias en materia ambiental y sustentabilidad. Ejemplo de esto son las carreras de las Áreas de Minería, Administración, Agroindustria y Medio Ambiente, por nombrar algunas. Otro ejemplo es el Área Mecánica, donde enseñamos electromovilidad en 23 sedes a lo largo del país –todas con vehículos eléctricos y equipamiento correspondiente–, y contamos además con un Diplomado en Electromovilidad. Hemos también actualizado nuestros programas de electricidad para preparar a los profesionales en proyectos e instalación de los puntos de carga que se requieren.

Asimismo, Inacap imparte desde 2022 una Trayectoria Formativo-Laboral (TFL) en Energía en 11 sedes, la que contempla una carrera técnica, una profesional, un diplomado y otras especializaciones por venir, con un foco en energías renovables, eficiencia energética y combustibles verdes.

Otra buena noticia es que el 2023 tendremos nuevos programas de estudio en Medio Ambiente, enfocados en el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a los sectores productivos y de servicios, el monitoreo de residuos y emisiones, la preservación y manejo de los recursos naturales, y la implementación de los diversos instrumentos de gestión ambiental.

Inacap recientemente publicó su Política de Sustentabilidad, en la que se la define como uno de los elementos clave de su proyecto educativo. Lo anterior implica considerar la sustentabilidad en todos los ámbitos de su quehacer como son: vida estudiantil y comunidad, modelo educativo, sedes y su relación con el entorno, la innovación y en su propia gestión, a través de la instalación de una cultura de sustentabilidad que permee tanto en su comunidad interna como externa. Esta definición se dio a contar de 2021 y se desarrollará de manera creciente durante los próximos años en el marco de nuestro Plan Estratégico 2020-2025.

Debemos seguir trabajando para no comprometer a las generaciones futuras, y convencernos de que esta transformación no solo se puede hacer desde una innovación tecnológica, sino también desde una mirada integral, donde sean las personas quienes estén al centro, porque los seres humanos no solo somos la causa principal del cambio climático, sino que somos la principal solución. Como Inacap, queremos ser parte de la solución, entregando a nuestros jóvenes una educación pertinente y de calidad, y a la sociedad, profesionales que sean capaces de tomar los grandes desafíos del futuro.

Viviana Ávalos,

directora sectorial de Energía y Sustentabilidad de Inacap