En este contexto, con tan poco en común, ¿cómo generar solidaridad?. Sin unidad nacional y sin ciudadanía no será posible. Es más, resulta inconcebible. No habrá Estado Social de Derecho. Tal vez socialista, social no. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Jorge Eduardo Vives Dibarrart 02 de agosto 2022 · 22:19 hs

Los promotores del texto de la Convención, aquel elaborado por Atria, Stingo, Loncón, Linconao, Baradit y Politzer, entre otros, sostienen que el gran mérito de éste es la consagración del denominado “Estado Social de Derecho”. Es la primera vez, dicen. Es un gran avance, argumentan. Como casi siempre, se equivocan.

La Carta vigente establece que el Estado tiene por finalidad “promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” (art. 1°). Por si no fuera suficiente, la misma Constitución prescribe que el legislador podrá limitar el ejercicio del derecho de propiedad o dominio teniendo en cuenta que éste debe cumplir con su función social, o sea, con cuanto exijan” los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental” (art. 19 n° 24).

Con todo, de nada sirve definir al Estado de Chile como “Estado Social de Derecho” si al mismo tiempo se termina con la idea de Nación y se vulnera el principio de Igualdad ante la ley. Esto ocurre al establecer que pasaremos a ser un Estado “Plurinacional”, es decir, integrado, por ahora, por a lo menos doce naciones y, “Regional”, mejor dicho, “Fragmentado”, conformado por regiones, comunas y territorios indígenas, todos con autonomía política o capacidad de autogobierno. Respecto del principio anotado, éste se vulnera al crear el concepto de igualdad sustantiva y al eliminar el carácter igualitario del sufragio (escaños reservados en todos los órganos colegiados de elección popular del país). En este contexto, con tan poco en común, ¿cómo generar solidaridad?. Sin unidad nacional y sin ciudadanía no será posible. Es más, resulta inconcebible. No habrá Estado Social de Derecho. Tal vez socialista, social no.

Mientras tanto, el Presidente sigue en campaña. Bermúdez: ¡ corre !.