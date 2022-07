¿Existe incompetencia en el ejercicio de la política?

El sistema político define a las capacidades profesionales especializadas técnicamente en un segundo plano, en comparación con la capacidad y voluntad de obtener más poder político. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Manuel Letzkus Palavecino y David Álvarez Maldonado 02 de julio 2022 · 08:00 hs

La actividad política se ha entendido, desde el inicio de la historia moderna, como la gestión del poder de la sociedad. La obtención, mantención y pérdida del poder político, ha sido la preocupación de múltiples intelectuales y líderes culturales. La importancia de este poder político radica en la utilidad que se le puede dar a las herramientas que lo componen, por ejemplo: el gobierno de un Estado puede utilizar la fuerza armada pública para invadir y tomar control de un territorio; de la misma manera, se puede utilizar la infraestructura pública para educar o proteger de amenazas externas a la población.

La gestión del poder, en términos de obtenerlo y mantenerlo, es la principal preocupación de los actores políticos en diferentes contextos. Sin embargo, luego de la posesión del poder, la energía dedicada a mantenerlo no siempre está proporcionalmente relacionada con la atención práctica a problemas sociales particulares con el propósito de solucionarlos. Si la solución a un problema social particular no contribuye a la obtención y mantención del poder político, no existen incentivos para que los actores de la actividad política apliquen la solución utilizando una mirada técnica particular.

Los resultados de esta situación, es que las organizaciones y los actores políticos no dedican esfuerzos ni recursos a la promoción de profesionales especializados técnicamente en materias particulares, debido a que estos profesionales, capaces de resolver problemas específicos e importantes para las personas, no siempre contribuyen directamente a la obtención y mantenimiento del poder político, por parte de los actores involucrados en las organizaciones políticas.

El sistema político define a las capacidades profesionales especializadas técnicamente en un segundo plano, en comparación con la capacidad y voluntad de obtener más poder político. La conclusión de esta situación, es un proceso de autoselección política de personas sin un criterio prioritario de competencia profesional, siendo el mismo sistema político indiferente o ciego a la incompetencia técnica y profesional de sus actores involucrados, mientras estos sean capaces de obtener y mantener poder.