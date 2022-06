La decisión de Lagos

Ahora Boric se da cuenta de la importancia que reviste para el triunfo del Apruebo la decisión que tome Lagos. TWITTER

Por: Verónica Munita 26 de junio 2022 · 06:00 hs

Un discurso que nuevamente llamó la atención por radicales cambios de opinión; una visita que se esperaba y que incluyó una larga reunión y hasta selfie. Todo se engloba en una activa campaña del presidente Boric para lograr el apoyo de Ricardo Lagos Escobar al borrador de la Constitución y que logre revertir los potentes gestos de rechazo que instaló a través de su carta de excusas para asistir a la ceremonia y al hecho de que su silla estará vacía ese día, así como la de todos los demás ex presidentes.

Durante la inauguración del Instituto de Chile y frente al mismo ex mandatario, Boric reconoció que Chile no partió el 2019 ni el 2011 y que en los últimos 30 años hubo grandes avances. Atrás dejaba declaraciones donde lo culpaba de haber hecho suyas las políticas de la derecha, con las privatizaciones o la creación del CAE. También, la omisión que hizo de él durante sus discursos anteriores.

Ahora Boric se da cuenta de la importancia que reviste para el triunfo del Apruebo la decisión que tome Lagos. Por eso, nadie duda de que en esa reunión que tuvieron, le pidió su apoyo.

El problema es que con claridad, durante el proceso, el ex presidente ha manifestado no estar de acuerdo con puntos claves del contenido de la propuesta constitucional, como es el sistema político, los sistemas de justicia y la plurinacionalidad. Y si bien mostró esa preocupación, nunca fue escuchado. La molestia que esto le estaba produciendo, llevó a que cuando el presidente Boric señaló que era mejor aprobar lo que saliera de este borrador, que “una Constitución redactada por cuatro generales”, el ex mandatario salió a defender con voz firme y clara, después de mucho tiempo, ese texto que lleva su firma y que prefirió olvidar cuando el mundo político lo puso como la causa primera del estallido social.

Pero el que Lagos salga a manifestar que rechaza, no sólo será una gran muestra de coraje. Tendría que ir contra corriente de su propio sector, el laguismo, que ya se manifestó a favor del Apruebo para reformar, aunque en la práctica esa idea sea casi imposible de llevar a cabo. Se necesitan 2/3 o 4/7 más plebiscito, además del consentimiento indígena.

También será una nueva oportunidad de sacar su dedo acusador frente a todos aquellos que han ninguneado los 30 años de gobiernos de la Concertación, en que se avanzó en democracia, desarrollo económico y derechos sociales. Porque Lagos hoy sigue siendo un líder indiscutido de un sector de la centroizquierda que después del 18 de octubre prefirió callar frente a las voces extremas que negaban los avances logrados. Lo cierto es que su gobierno realizó cambios relevantes y muy representativos de ese período, como fue la asociación público- privada para el desarrollo de la infraestructura, el Plan Auge y los más importantes cambios a la actual Constitución, lo que hizo que ese texto hoy lleve su firma.

Además, el que se defina por el Rechazo, podría ser una forma de mostrar que sus principios son más importantes que seguir a su tribu. Porque como decía Winston Churchill, tendrá que decidir si traicionar a su partido por sus principios o a sus principios por su partido.

