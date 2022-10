Las 4C – Primera parte

Con mayores sueldos, más gente pagará impuesto. Por otra parte, lo regresivo del IVA se resuelve con transferencias directas y subsidio. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Christian Aste 15 de octubre 2022 · 08:00 hs

Por el tenor y los alcances de los discursos realizados, creo útil referirme en esta columna a la actividad que realizó la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el 30 de septiembre pasado, y que contó con la participación de la máxima autoridad política de la República, la ministra del Trabajo, algunos subsecretarios y dirigentes de varios gremios.

Ricardo Mewes, presidente de la CNC, luego de explicar lo que dicha entidad representa y precisar que cumplía 164 años, centró su discurso en 4 C: La confianza, cooperación, crecimiento, y finalmente la competitividad. Afirmó que, para crecer el país requería de confianza (1ª C), y que lamentablemente desde un tiempo a esta parte esta se ha ido perdiendo, cuestión que pone en jaque el complejo entramado de relaciones e interacciones que existen entre los distintos actores -públicos y privado – en la sociedad. Por lo mismo, subrayó que el rol principal del gobierno debiera ser recuperar esa confianza. Sin ella el Estado de Derecho no puede funcionar, y sin éste, la democracia no prospera y la justicia social no encuentra su espacio para crecer.

Esa confianza en el Estado y sus Instituciones es la que el ecosistema empresarial, conformado en no menos de un 98% por micro, pequeñas y medianas empresas, necesita para levantarse día a día, y sin temor a emprender. No puede ser que la sociedad civil viva con miedo. Miedo a ser asaltado, extorsionado y/o vandalizado. Debemos ganarle a la delincuencia, y no permitir que está termine con los sueños de mucha gente. Enfatizó el presidente de la CNC que resultaba imperioso desplegar una agenda público-privada que tenga como objetivo común, recuperar la confianza. Agregó que la CNC en su conjunto, no solo coincidía con lo afirmado por Yuval Noah Harari, en orden a que el "el verdadero antídoto contra la epidemia no era la segregación, sino que la cooperación”, sino que había demostrado con hechos, que creía en la cooperación (2ª C). Por lo mismo, y lo remarcó, entre sus principales preocupaciones, estaba combatir la informalidad, el comercio ilegal y el contrabando y consecuentemente proteger y promover el comercio establecido.

Tras demostrar con números y evidencia empírica lo que la CNC ha hecho en ese ámbito, y sindicar que el crimen no solo se combate con leyes, sino que además con la legitimación y el respaldo categórico a las fuerzas de orden, expresó que sin confianza y sin la debida cooperación, no será posible que el país crezca (3ª C). Reclamó que la Reforma Tributaria, debiera focalizarse en lograr que Chile recupere el crecimiento, el que insistió, se logra con ahorro y la inversión, y evidentemente controlando la inflación que afecta a todos. El foco sugirió, tal como hizo en la Cámara de Diputados, debe estar en aumentar y significativamente la productividad. Con mayores sueldos, más gente pagará impuesto. Por otra parte, lo regresivo del IVA se resuelve con transferencias directas y subsidio. Los objetivos deben estar en combatir la informalidad y la evasión. Exigió que Chile se abriera y pronto a los acuerdos comerciales (pendientes de firmarse), porque puntualizó que eso abriría espacios para la Competitividad (4ª C).

Recordó que mientras en el año 2005 Chile estaba 15 en el índice de competitividad global, hoy está en un lugar para el olvido. Terminó convocando a todos para que trabajemos y construyamos colaborativamente un mejor país. Señaló finalmente que no podíamos permitir que la historia nos pase la cuenta por no haber estado a la altura.