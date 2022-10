Las 4C – Segunda parte

Expresó que en su gobierno el 30% de las utilidades de Codelco serían reinvertidas en la empresa y que lo que se obtendría del litio se destinaría a mejorar la innovación, ya que ello era necesario para mejorar la productividad, la que venía caída hace rato. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Christian Aste 16 de octubre 2022 · 08:00 hs

El Presidente que había escuchado atento el discurso del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) en el aniversario 164 del gremio, principió su exposición señalando que valoraba el tono constructivo del discurso, y que coincidía con las 5 C que este habría planteado como base de su argumentación (Confianza (1ª C), Cooperación (2ª C), Crecimiento (3ª C), Competitividad (4ª C), y Compromiso (5ª C, que infirió y con razón de lo que se planteó. Agregó que, aunque podía haber diferencias en materia de políticas públicas, él visualizaba grandes espacios de colaboración, y que había mandatado a sus ministros para ser un gobierno de puertas abiertas.

Dijo que había que escuchar el doble de lo que se decía, y hacer el triple de lo que se oía, y que su gobierno valoraba escuchar la realidad de los gremios. Señaló que las prioridades de su gobierno y también de la ciudadanía estaban bastante bien expresadas en el discurso del presidente de la CNC. Manifestó que el crecimiento, la delincuencia, y fortalecer la cohesión social, representaba un objetivo de su gobierno. Consignó que los cambios propuestos por su equipo, estaban pensados para ser sostenibles en el largo plazo. La solidez técnica y el respaldo por amplias mayorías eran garantía de aquello, remarcó. Añadió que la reactivación económica era prioridad, y que estaban comprometidos en combatir la inflación, porque estaban ciertos de que ella afectaba a los más vulnerables. Lo mismo que la delincuencia. Indicó que su gobierno pondría los recursos donde ponía sus palabras, y que la seguridad era una prioridad. Seguridad ciudadana, económica y social. Le pareció sorprendente que se naturalizara (sic) esas conductas. Puso como ejemplo lo que le pasó a su hermano. Puntualizó que en eso no tenían doble estándar, y que ellos perseguirían a los que delinquen, cual sea la razón que invoquen. Cabe remarcar que cuando dijo esto, obtuvo su primer aplauso. Destacó la colaboración entre su delegada y la CNC en lo que respecta a la persecución del comercio ilegal. Se comprometió a recuperar los espacios cívicos.

En cuanto a la reactivación, acotó que estaban trabajando para que los proyectos terminen de construirse, y que no ocurra que las obras queden inconclusas, porque las empresas terminan quebrando por el incremento en sus costos. Agradeció especialmente la voluntad colaborativa de los gremios, particularmente del presidente de los empresarios (CPC) Juan Sutil (obteniendo su segundo aplauso), porque reconoció su disposición a trabajar por Chile. Precisó que su voluntad era apoyar a las Pymes, que daban más empleo que las grandes empresas, quienes además concentraban la riqueza. Subrayó la voluntad gremial de aumentar el salario mínimo. Admitió que el no tener mayoría en el parlamento lo obligaba a conversar más. Puso como ejemplo la Reforma Tributaria. Expresó que en su gobierno el 30% de las utilidades de Codelco serían reinvertidas en la empresa y que lo que se obtendría del litio se destinaría a mejorar la innovación, ya que ello era necesario para mejorar la productividad, la que venía caída hace rato. Sostuvo que habían autorizado mil millones de pesos para créditos en la pequeña minería y 4 mil millones para activar las cooperativas, y que apoyarían activamente al turismo, tan afectado por la Pandemia, porque entre otras cosas era una empresa verde, que empleaba más mujeres que hombres, y que rescataba nuestras tradiciones culturales e históricas. Se detuvo finalmente en que la principal diferencia estaba no en el objetivo de la reforma tributaria que era compartido, sino que en los cambios que se proponían, los que apuntan a que exista una mayor cohesión social. Indicó que, aunque podía discutirse la gradualidad, y los énfasis era necesario avanzar en la equidad.

Argumentó que la OCDE había aplaudido estos cambios, porque la carga tributaria en Chile era baja no solo en relación con los países que la integran, sino que también en comparación con América Latina. Remarcó que los recursos que se obtienen con los impuestos, no son para engrosar las arcas del Estado, sino que para mejorar en forma responsable y eficiente la calidad de vida de las personas. Declaró por eso, que parte importante de lo recaudado se destinaría a mejorar la pensión garantiza universal. Cerró su discurso señalando que su gobierno tenía la mejor disposición para trabajar en conjunto con todas las actorías (sic) y que no podíamos olvidar que nuestra mayor riqueza era la gente que habita en nuestra patria.