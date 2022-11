Liderazgo que transforma Chile

Frente a esta realidad, nuestra invitación es a transformar una sala de clases antes de intentar mejorar el sistema. Creemos que comenzar desde el terreno es más necesario que nunca, pues los desafíos que ya teníamos en educación se profundizaron con la pandemia. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Javiera Horta 23 de noviembre 2022

Desde el terreno ya sabíamos lo que se venía, sin embargo, nada te prepara para escuchar que 50 mil estudiantes que eran parte del sistema escolar en 2021 no se inscribieron este año. Y, como si no fuera suficiente, 39% de los que sí están matriculados presentan inasistencia grave. En otras palabras, lamentablemente como país no estamos logrando derribar las barreras estructurales que enfrentan nuestros estudiantes y mucho menos que disfruten ir a clases ni crean que ir les ayudará a alcanzar lo que se propongan para su futuro.

Frente a esta realidad, nuestra invitación es a transformar una sala de clases antes de intentar mejorar el sistema. Creemos que comenzar desde el terreno es más necesario que nunca, pues los desafíos que ya teníamos en educación se profundizaron con la pandemia. Por lo mismo, no basta con conocimientos teóricos sobre el problema, sino que es necesario enfrentarlo desde la sala de clases y junto a diversos actores del mundo educativo para lograr que nuestros estudiantes aprendan y se desarrollen para alcanzar el futuro que sueñan. Esta experiencia y perspectiva desarrolla en las personas convicción, mentalidades y habilidades imprescindibles para liderar colectivamente las soluciones que desesperadamente requerimos.

Con 14 años de historia, Enseña Chile cuenta actualmente con 230 profesores en aula en 11 regiones del país y 795 egresados que ya completaron sus dos años de programa y forman parte de esta amplia y diversa red de líderes. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos a más personas que valientemente quieran sumarse a una comunidad escolar y trabajar unidas por un propósito común: que un día todas las niñas, niños y jóvenes del país reciban educación de calidad sin importar su origen socioeconómico. La pregunta que queda es si nos atrevemos a aceptar el desafío.

Javiera Horta

Directora General de Enseña Chile