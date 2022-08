Los test de antígenos son la herramienta indispensable para esta nueva normalidad

Es fundamental hoy comunicar colaborativamente educación de prevención y autocuidado con la comunidad y los medios disponibles como lo son los medios de comunicación. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Nicolás Etchegaray 09 de agosto 2022 · 08:00 hs

Al día de hoy se han utilizado más de 10 millones de Antígenos en el país, de los cuales la participación por sectores son del orden de 65% sector público-minsal y 45% sec.privado y comercializado más de 13.5 millones.

En el sector privado de los 4.5 millones aproximados dentro de la Familia de los test de Antígenos ; bucal, nasal y saliva, 1/3 de estos insumos son de saliva los cuales se comercializan vía retail en las cadenas e independientes de farmacias a nivel nacional por lo tanto ya superan los 1.500.000 unidades comercializadas dentro de ese número y All Test a vendido el 70% de las ventas a través de su canal de distribución comercial Socofar Cruz Verde y 1.900 farmacias independientes.

Hoy la participación de los Antígenos en su utilización como Test de diagnóstico del Minsal como captura es del orden del 38% y a su vez está resultado en las pesquisas no se suma al porcentaje de positividad, lo cual lleva a un gran error de la información y trazabilidad real medida e informada.

Por lo tanto la tasa de positividad real es 1/3 tercio mayor de la que se informa por lo que debería ser del 15% un 20% de positividad real medida que se saca de la información online en su web del Minsal.

En los fallecidos hoy tenemos una estadística muy negativa respecto a la población total de Chile, llegando a un 0.3% de la población nacional lo que es muy alto en comparación a la media mundial con cifras de 0.8% de fallecidos a nivel global.

Las autoridades han declinado insistir en medidas claras frente a la población y eso se refiere a visibilizar que la pandemia aún está con nosotros y debemos dar el último esfuerzo para sacarla de una situación crítica y de riesgos vital como aún lo es y las cifras nos hacen pensar que seguirán un par de brotes en el 2022 y 2023 a niveles local , regional y mundial ya que además estamos entrando en un ciclo de recesión, falta de alimentos y obviamente de medicamentos como atención primaria de salud.

La prevención es la mejor herramienta de cuidado y para eso debemos incluir medidas y entregarles a los ciudadanos herramientas a su alcance y el sistemas sanitario los recursos o posibilidades de acceder a insumos, servicios y prestaciones con los diferentes sistemas de cobertura nacional y autorizaciones de auto testeos bajo orden médica y remisión de recetas medicas e inclusives licencias con duración de la misma cuarentena de 5 a 7 días.

En los últimos días ya se ven noticias de nuevas cepas locales y regionales y Chile no es la excepción, aún más cuando las migraciones de poblaciones humanas se desplazan por tierra en el continente y esto hace que probablemente muten las cepas y aparezcan nuevos virus con riesgos de inmunidad inclusive a los vacunados, esto ya está en Chile.

El director de investigación del Laboratorio de la Universidad de Atacama, César Echeverría, reveló que en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica de la casa de estudios superiores, detectaron las subvariantes BA.4 y BA.5 del covid-19 que serían más contagiosas que Omicron. "En Atacama predominan las variantes BA.1 BA.12.1 y encontramos la subvariante BA.4 y BA.5 que tienen la característica de ser mucho más contagiosas que variantes de Omicron y tienen una capacidad de evasión del sistema inmune y de poder evadir los anticuerpos neutralizantes que se producen en las vacunas" .

Se ha estado observando que muchas personas se han infectado en menos de dos meses y, por lo tanto, uno no puede pensar que porque tuve Ómicron en enero, ahora no se va a contagiar. Todo lo contrario, estas nuevas subvariantes sí contagian y manifiestan síntomas". Todos los días siguen muriendo personas por covid-19, sobre todo mayores de 60 años". Por ahora no se le ha dado la gravedad suficiente a las reinfecciones de Ómicron, sobre todo con antecedentes que hay de que las personas pueden tener daño cognitivo en adultos y en niños con Ómicron o SARS-CoV-2".

Es fundamental hoy comunicar colaborativamente educación de prevención y autocuidado con la comunidad y los medios disponibles como lo son los medios de comunicación.