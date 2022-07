Prevenir la crisis alimentaria desde ahora

Los precios de los insumos están subiendo semana a semana, el alza del dólar tiene un efecto directo en el mundo de la agricultura, cualquiera sea su tamaño, ya que la maquinaria pesada, los fertilizantes y la incontrolable inflación han dificultado el normal desarrollo de la actividad, teniendo que hacer reaccionar al Gobierno. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Carla Morales 20 de julio 2022 · 07:00 hs

Sin duda, que vivimos tiempos únicos en la humanidad y en especial, para nuestro país: desde el 18 de octubre del 2019, pasando por la pandemia, crisis económica y ahora con el proceso constituyente. En el último tiempo la incertidumbre se ha apoderado de nuestras vidas y estamos esperando poder pasar este “chaparrón” de la mejor manera.

Pero no todo puede ser tan malo. Tenemos mucho en nuestras manos para anticipar problemáticas que ya se avizoran, como son las grandes crisis que tendrán que afrontar nuestros hijos y nietos si no tomamos hoy las medidas necesarias. En particular, me quiero referir a la crisis de la agricultura chilena, sector que tuvo dificultades enormes durante la pandemia y sumado al adverso panorama económico que enfrentamos, seguirá complicada por algún tiempo más.

Los precios de los insumos están subiendo semana a semana, el alza del dólar tiene un efecto directo en el mundo de la agricultura, cualquiera sea su tamaño, ya que la maquinaria pesada, los fertilizantes y la incontrolable inflación han dificultado el normal desarrollo de la actividad, teniendo que hacer reaccionar al Gobierno. Si bien, se les han otorgado algunas ayudas como subsidios, intervención de las aguas y el fortalecimiento productivo en general, aún no nos estamos anticipando a la crisis más importante y de la que no se tiene precedentes: la alimentaria.

Estos problemas se han agudizado en el último tiempo por la inflación a nivel mundial, el alza en los combustibles para trasladar los alimentos y la guerra entre Rusia-Ucrania, lo que incluso llevó al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a anunciar la creación de la Comisión Nacional para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, una instancia de carácter público- privada, que incluye a actores institucionales de la cadena agroalimentaria del país.

El contexto actual es preocupante y amenazante. Chile no sabe cuántos agricultores tiene, qué cantidades de territorio tienen éstos, qué productos trabajan y de qué manera lo hacen, son algunas de las preguntas que debería responder un catastro a nivel nacional, que sirva como puntapié inicial para diagnosticar la situación de la agricultura nacional.

Una Encuesta Nacional de Agricultura, segregada por regiones y comunas, sumada a la capacitación en innovación para la contratación de nueva fuerza laboral y una coordinación real entre las distintas instituciones, deben ser las primeras medidas para sembrar los primeros frutos que nos puedan permitir evitar una tragedia nacional, y no tener que decir con toda la culpa que ello acarrea, la tan odiosa frase “no lo vimos venir”.