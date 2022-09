Prevenir riesgos para disfrutar Fiestas Patrias

Durante el año 2021 se registraron 80.751 siniestros de tránsito y 1.688 personas perdieron la vida, cifra que tuvo un aumento del 13,7% respecto a los fallecidos informados el año 2020. AGENCIA UNO

Por: José Antonio Llanos 17 de septiembre 2022 · 09:39 hs

Medio millón de autos se estima saldrán de la Región Metropolitana, entre el jueves 15 y lunes de 19 de septiembre de 2022. Frente a tanta circulación de vehículos en esta celebración de fiestas patrias, luego de un largo periodo de pandemia con mayores restricciones el 2020 y 2021, es indispensable entregar algunas recomendaciones para prevenir los lamentables accidentes de tránsito.

Durante el año 2021 se registraron 80.751 siniestros de tránsito y 1.688 personas perdieron la vida, cifra que tuvo un aumento del 13,7% respecto a los fallecidos informados el año 2020. Este 2022 según datos de Carabineros de Chile se registran aproximadamente 1.267 fallecidos a la fecha, un poco más de cien muertes en relación con el mismo periodo del 2021.

Cuando uno ve estos números lo que se recomienda es tomar todas las medidas preventivas posibles, comenzando por ejemplo en dedicar todo el tiempo que sea necesario para salir con calma, planificando cada uno de nuestros paseos en este fin de semana largo. Si los viajes son largos, el conductor tiene que haber descansado lo suficiente para enfrentar de la mejor manera los diferentes recorridos de su destino elegido. Asimismo, una buena alimentación del conductor, previo al viaje, es lo óptimo para que tenga las energías y la atención adecuada para manejar. No manejar bajo los efectos del alcohol y otras drogas y así evitar siniestros viales y no lamentar pérdidas humanas. Recordar el dicho “si vas a tomar pasa las llaves”. Además, se recomienda salir con el estanque lleno; realizar un chequeo mecánico básico del vehículo (ver si funcionan bien las luces, los frenos y que todos los asientos cuenten con su respectivo cinturón de seguridad). Muy importante es considerar las medidas preventivas de seguridad como contar con un chaleco reflectante y extintores en caso de tener un problema en carretera.

Al viajar en un vehículo particular es clave no tener elementos sueltos en su interior, lo mismo en buses interurbanos. Al mantener las vías expeditas, proteges tu vida y a todas las personas que viajan junto a ti de sufrir una caída o resultar gravemente lesionado. Desde el año 2017 se contempla la reglamentación de la silla de retención infantil y es indispensable llevar las mascotas en jaulas (aspecto que no se cumple en la mayoría de los casos).

Conducir de manera responsable significa preocuparse de la propia seguridad y la de los demás. Se debe evitar cualquier elemento distractor para el conductor mientras viaje, partiendo por no usar el celular mientras maneja. Por último, para contribuir a la convivencia vial todos tenemos la obligación de respetar las normas y señales del tránsito.

José Antonio Llanos, Ingeniero en Prevención de Riesgos y director de Vinculación con el Medio y Alumni de la Facultad de Ingeniería, UNAB, sede Viña del Mar.