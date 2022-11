Sala cuna universal: una urgencia social

Creemos que es un buen momento para ir saldando deudas con los niños y las mujeres dando urgencia a la tramitación de la ley, con el objetivo de asegurar que todas las familias cuenten con un servicio tan importante como éste, mientras seguimos avanzando en corresponsabilidad y cuidado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Marta Manríquez 10 de noviembre 2022 · 06:00 hs

El año pasado una pequeña de apenas tres años falleció en una guardería irregular tras recibir golpes de quienes se suponía que la debían cuidar. Entonces, algunas voces advirtieron lo evidente; había familias que recurrían a este tipo de instituciones informales porque sus condiciones laborales no les ofrecían otra opción. Hace algunos días pudimos atestiguar —por medio de un video impactante— otra situación vinculada al mismo problema. Esta vez, se trataba de un menor que jugaba encaramado en el balcón de un piso 21, en la comuna de Estación Central, también al cuidado de una guardería irregular.

Ambos acontecimientos —existe evidencia de muchos más— develan una realidad que se debe enfrentar con urgencia. Y es que en algunos sectores de nuestro país existe una demanda importante por salas cuna que no alcanza a ser absorbida por la red del Estado ni por las salas cuna particulares. Aquello se debe, por una parte, a la falta de infraestructura; por otra, al alto precio que tiene el valor de la sala cuna. Sumado a esta realidad tenemos que, para acceder al beneficio de sala cuna que establece el código laboral de nuestro país, las madres deben tener un trabajo formal y ser parte de una empresa con al menos 20 mujeres. Dichas condiciones no se cumplen para un número importante de mujeres, lo que termina por dejar a los menores al cuidado de guarderías que no tienen ni la preparación ni los recursos suficientes para otorgarles un trato adecuado.

Junto con lo anterior hay que considerar un factor económico. Un estudio de Edenred durante este año detectó alzas de hasta un 10% en las mensualidades de las salas cuna. La variación anual del precio a nivel país —según el mismo informe— fue de un 5%. Si en 2021 el promedio de las mensualidades era de alrededor de $370.000, en 2022 ascendió a $390.000.

En la Región Metropolitana el alza promedio también fue de un 5%. En las comunas de Peñaflor, Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Quilicura, Lo Espejo y San Miguel, por ejemplo, el rango promedio de las mensualidades va desde los $400.000 hasta los $460.000.

En resumidas cuentas, muchas madres se encuentran con al menos dos trabas al momento de querer inscribir a sus hijos a una sala cuna; la primera, descrita al comienzo, es institucional; y la segunda, económica.

Existe, sin embargo, la posibilidad de avanzar con celeridad. Se trata del proyecto de ley de Sala Cuna Universal que se encuentra en el Congreso y que busca modificar el artículo 203 del Código del Trabajo e incluir en el beneficio a Mipymes, trabajadoras independientes y asesoras del hogar, sectores que han estado históricamente fuera del alcance de las políticas públicas, todo esto, sin imponer barreras de contratación.

La importancia de la educación y el resguardo de la primera infancia ha sido reconocida por todo el espectro político, al igual que la necesidad de avanzar en materia de empleo femenino. Creemos que es un buen momento para ir saldando deudas con los niños y las mujeres dando urgencia a la tramitación de la ley, con el objetivo de asegurar que todas las familias cuenten con un servicio tan importante como éste, mientras seguimos avanzando en corresponsabilidad y cuidado.

Marta Manríquez

Directora de FOQUS Chile