Un Quijote de la política

Por: Verónica Munita 04 de diciembre 2022 · 07:00 hs

Pocos entienden que a esta altura personeros como Andrés Zaldivar sigan luchando por el partido que ha representado durante toda su vida política. En un momento en que el PDC vive la peor crisis de su historia, por una mezcla de mala convivencia, izquierdización y una triste irrelevancia, cada vez son más los históricos y no tan tradicionales militantes que fueron por el Rechazo en el reciente plebiscito, que lo abandonan.

Pero el ex presidente del Senado sigue ahí, tratando de darle respiración artificial a “su” colectividad y reconoce -ahora que presentó sus Memorias- que seguirá haciendo todos los esfuerzos para recuperarlo “hasta el último aliento de su vida”.

Difícil de entender, en un mundo donde lo pragmático y oportunista rige gran parte de las decisiones que mueven a nuestros políticos. Reconozco que si estuviese en sus zapatos hace rato habría abortado en esa misión. Pero el cariño que le tengo por una cercanía familiar que me dio la oportunidad de conocerlo, no deja de llevarme no sólo a empatizar, sino que también a entender profundamente su decisión.

Andrés Zaldivar es un “animal político”, con todo lo que eso involucra. Vivió toda la mística de los primeros años de la Falange, asumió responsabilidades desde muy joven en el gobierno de Frei Montalva, enfrentó con valentía las consecuencias de su lucha por la democracia durante la dictadura, fue permanente gestor de la política de los acuerdos y de los avances “en la medida de lo posible” durante los 30 años de la Concertación. A tal punto, que hay quienes apuntan a su propia cocina como el origen de uno de los elementos que han hecho perder la legitimidad de lo que es la esencia de la política, esa capacidad de negociar y llegar a acuerdos cediendo en parte de las posturas y escuchando al interlocutor.

El ex candidato presidencial -que aunque perdió en primarias frente a Lagos cuando su propio partido le dio la espalda- nunca dudó en seguir defendiendo sus convicciones ni se sumó a la nefasta práctica de las “cuchilladas por la espalda”. Tampoco, cuando poco fue escuchado en medio de la lucha fratricida que se dio en su partido, donde los partidarios del Rechazo por el texto constitucional, fueron ninguneados y maltratados.

No puedo sentir más empatía con esa capacidad de seguir defendiendo principios cuando todas las circunstancias llaman a olvidarse de ellos y actuar con pragmatismo y frialdad. En lo personal, lo siento cada vez que porfíamente sigo practicando mi religión, mientras la Iglesia Católica es hoy una de las instituciones que más prestigio ha perdido.

Pocos entienden ser parte de una organización que ha cometido tantos errores y que ha salido tan mal parada de ellos. Pero cuando se quiere luchar por convicciones, las decisiones no muchas veces son las más populares.

En medio de la tremenda crisis moral que nos afecta y que se ve en todos los niveles, como en la política y en la educación, hacen falta más personas como don Andrés. Aunque no comulguemos con gran parte de sus ideas, al menos debemos reconocer que nos ha dado testimonio de muchas de las virtudes que hemos perdido. En gran parte escribió su libro porque en verdad le “duele” la crisis política que nos afecta. Y de la que no vamos a salir si no cambiamos el comportamiento valórico de sus protagonistas.

