Legado, fulminante y espontánea: los votos que se repartieron en Gran Hermano

16 de Agosto de 2023

La emisión de este martes del reality show de Chilevisión estuvo marcado de novedades entre los participantes.

El episodio de Gran Hermano de este martes estuvo lleno de novedades, porque pese a que las nominaciones se realizarán esta noche, conocimos varios votos que ya suman algunos participantes.

Esto, debido a que se informó que algunos participantes hicieron uso de algunas herramientas que tienen a su alcance como son la fulminante y la nominación espontánea. Además, se les anunció los votos legado que dejó Trini tras abandonar la casa.

La primera de ellas fue utilizada por Lucas, quien tras la discusión que tuvo con Pincoya, llegó hasta el confesionario con el fin de que la mujer oriunda de Chiloé pase directamente a la placa de eliminación.

“Voy a hacer la fulminante por la señorita con quien tengo conflicto. Yo quiero que se vaya cagand…, hace rato”, comenzó señalando el influencer.

Sobre la discusión del domingo en la noche, continuó, “obviamente no se lo tomó muy bien” y que “el propósito del programa es quién es el mejor hermano, y ella, hermano, es como el cul…”.

La espontánea

Posteriormente, en Gran Hermano se conoció que fue Raimundo quien utilizó la nominación espontánea de esta semana para entregarle tres votos a Jorge y dos a Lucas.

“Mis tres votos van para Jorge, debido a que desde un principio no tuve una cercanía con él hasta hoy en día tampoco, no hemos conversado, no hemos hablado. Ha tenido ciertas actitudes con la Coni que me han llamado mucho la atención como persona, como hombre, actitudes un poco pasadas”, argumentó.

Seguido a eso, agregó que sus dos votos irían “para Lucas, debidamente porque él presentó una persona desde un principio que hace poco representó totalmente ser otra, y eso como persona no me gusta. Él pensó mal de mí desde un principio que tenía información de afuera, que más o menos yo era alguien falso acá dentro y de un día para otro fue súper agresivo y demostró ser totalmente una persona contraria a lo que entró a la casa”.

Los votos legado de Trini

En el episodio de Gran Hermano también se conocieron los votos legado de Trini, los que fueron dirigidos a Rubén con un particular mensaje.

“Voy a elegir a Rubén. Te quiero mucho, pero necesito que confíes en mí. Estos dos votos van para ti. No es un legado negativo, es un legado positivo, ustedes van a entenderme“, dijo en el video que dejó tras ser eliminada.

Sus palabras desconcertaron a los participantes del reality show, donde algunos se lo tomaron como una estrategia de cara a la placa de eliminación de esta semana.