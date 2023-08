Cómo reparar archivos OST corruptos o dañados: Guía completa

17 de Agosto de 2023

Los Offline Storage Table permiten visualizar email, calendarios, contactos y otras informaciones sin tener que estar conectado a Internet.

Por Presentado por Wondershare

Compartir

El mundo actual está enfrentando un proceso de digitalización constante, por lo que las personas usan a diario herramientas tecnológicas para trabajar o estudiar, instrumentos como los archivos OST. Estos formatos son los documentos que permiten a los usuarios poder acceder a los correos electrónicos, inclusive sin tener conexión a internet.

Ahora bien, si por alguna razón el archivo OST se daña, se producen algunos errores y fallos técnicos que terminan afectando negativamente la productividad y la comunicación en los puestos de trabajo. Entre los inconvenientes más comunes nos encontramos con la eliminación de datos o la sincronización incorrecta entre los servidores del correo y los archivos OST.

Para poder trabajar con eficiencia y efectividad es esencial aprender a reparar Outlook y los archivos OST de forma rápida e intuitiva. De esto vamos a hablar en el artículo de hoy en donde te contamos cuáles son las razones de la corrupción del documento y sus posibles soluciones.

¿Qué son los archivos OST y por qué se corrompen?

Ante todo, queremos empezar contándote que es un archivo OST (Offline Storage Table). Se trata de un formato de datos local que se admite como protocolo Microsoft Exchange y Outlook. La función de este tipo de archivo es brindar la posibilidad a los usuarios de poder visualizar su email, calendarios, contactos y otras informaciones sin tener que estar conectado a Internet.

No obstante la evidente utilidad de los formatos OST, en algunas ocasiones, estos archivos pueden dañarse, causando no sólo retrasos en los puestos de trabajo, sino también afectando la productividad. Para poder aprender a reparar Outlook es necesario saber cuál fue la causa de la corrupción. Por ello, a continuación te vamos a detallar los principales escenarios.

En muchas ocasiones se daña un archivo OST luego de un cierre abrupto del servidor del correo, ya sea durante el proceso de sincronización o por un fallo de sistema.

Otra razón que explica la corrupción de un archivo OST es el fallo técnico del hardware. Estamos haciendo referencia a un apagón repentino del dispositivo electrónico en uso o un fallo del disco duro que terminará afectando la integridad del documento OST.

Por último, otro escenario muy común en el campo de la corrupción de un documento OST tiene que ver con los inconvenientes que se producen durante la sincronización. En este caso, lo que sucede es que se ocasiona un error en el servidor en la sincronización, por lo que se producen inconsistencias en los OST de interés.

Cómo identificar archivos OST corruptos o dañados

Ahora bien, ¿tienes que abrir un correo y no sabes si el archivo está dañado? No te preocupes porque, por lo general, un documento OST corrupto presenta algunos síntomas claros que indican que hay un problema de integridad en los datos contenidos en su interior. Veamos a continuación algunos de ellos.

Errores de sincronización

Cuando un archivo OST está dañado, el usuario no podrá sincronizar los cambios que se han producido en el servidor de Exchange por lo que no se actualizan los correos enviados y recibidos, así como el calendario.

Mensajes no enviados o recibidos

Tal como hemos mencionado antes, en caso de que el documento OST esté corrupto, no podrás recibir ni enviar email por medio del servidor o inclusive puede que los correos desaparezcan de forma repentina. Todo esto tiene que ver con la imposibilidad de actualizar el servidor.

Lentitud en la respuesta del cliente de correo

Un último síntoma clave que te va a indicar que un archivo OST está dañado tiene que ver con el hecho que el servicio de correo se vuelve más lento o disminuye la rapidez de su respuesta. Esto termina afectando la eficiencia y la productividad en el entorno laboral.

Cómo reparar archivos OST de forma manual

Dicho todo lo anterior, y luego de haber comprobado que realmente un archivo OST está dañado, deberás estar preguntándote cómo lo puedes reparar. Al respecto, tenemos que contarte que, gracias a las nuevas tecnologías, hay varios métodos que puedes probar a poner en práctica para restaurar los OST dañados. ¿Cómo? Te lo vamos a contar nosotros.

Crear un nuevo archivo OST

El primer método que te queremos presentar es la técnica manual. Lo que debes hacer es abrir el panel de control de Windows y seleccionar la opción de Correo. En el menú desplegable que se abrirá, deberás tocar en Mostrar perfiles y hacer clic en Añadir. A continuación, seleccionarás Nuevo perfil y el tipo de cuenta de tu interés y pulsar en Aceptar. Se abrirá de este modo una página de configuración de cuenta automática en donde deberás añadir tu ID de correo electrónico personal y la contraseña.

Outlook comenzará a configurar tu cuenta. Finalizado el proceso toca en permitir. Se abrirá una nueva ventana emergente de seguridad. Allí pondrás de nuevo tus credenciales personales para concluir el proceso de configuración.

Emplea Repairit for Email para reparar archivos OST

En caso de que el método que te detallamos anteriormente no te haya funcionado, no acudas a la desesperación, porque podrás recuperar tus archivos OST usando los programas automáticos de reparación cómo Repairit. A continuación, te vamos a contar con detalles cómo aprovechar todas las funcionalidades ofrecidas por este software innovador.

Caracteristicas principales Repairit for Email

Repairit for Email es un programa de última generación resultado de las interminables horas de trabajo del equipo de desarrolladores de Wondershare. Los expertos lograron crear un software innovador que permite a los usuarios reparar Outlook OST con un par de clic y en un abrir y cerrar de ojos.

El algoritmo avanzado utilizado por Repairit for Email analiza el archivo OST cargado el programa para identificar cuáles partes de su estructura se encuentran dañados. Luego, se encargará de reparar cada dato vulnerado o dañado para restaurar todo el formato y permitirte tener de nuevo acceso a la información contenida en su interior. Todo este proceso que te acabamos de mencionar no tarda más que unos pares de minutos. Tú no tendrás que hacer prácticamente nada.

Solo deberás subir el archivo corrupto y dejar que, de todos lo demás, se encargue el programa. Como si todo esto no fuera suficiente, tenemos que contarte que Repairit fue desarrollado con una interfaz intuitiva e interactiva, por lo que no es necesario que cuentes con conocimientos previos para poder usarlos. Con un par de clic podrás usar las funcionalidades que estás necesitando y finalmente reparar el archivo OST dañado retomando el ritmo normal de trabajo.

Pasos para utilizar Repairit for Email en la reparación de archivos OST

Emplear Repairit for Email para reparar Outlook y archivos OST es extremadamente sencillo. Estos son los pasos a seguir:

Procede con la descarga y estación del programa en tu ordenador. Abre Repairit for Email e indica la sección de ubicación de los correos electrónicos OST a los cuales no puedes acceder.

Haz clic en Seleccionar archivo para cargar el file. Luego de que hayas cargado el OST, toca el pulsante azul Reparar para que el software inicie el proceso de reparación.

Finalizado el proceso, se abrirá una ventana emergente en donde podrás previsualizar el contenido reparado. Si el resultado final es el esperado, entonces, deberás elegir la carpeta en donde se exportará el OST restaurado y hacer clic en Guardar.

Beneficios adicionales de utilizar Repairit for Email en la reparación de archivos OST

Seguramente te habrás dado cuenta tú mismo: Repairit for Email ofrece un sinfín de beneficios sumamente útiles para reparar Outlook OST y poder volver a trabajar con eficiencia. De todos modos, queremos indicarte, a continuación, algunas ventajas adicionales muy interesantes que no se pueden pasar por alto.

Facilidad de uso. La interfaz de Repairit fue creada por los desarrolladores expertos de Wondershare para incorporar todas las funcionalidades que son de interés para el usuario en un único lugar y de rápido alcance.

Recuperación avanzada de los datos. Con Repairit podrás asegurarte el éxito durante el proceso de reparación de los archivos OST. Gracias a su algoritmo avanzado, el software podrá restaurar los datos dañados en un abrir y cerrar de ojos.

Compatibilidad garantizada. La tecnología de este programa permite que se pueda utilizar Repairit desde cualquier dispositivo independientemente de su sistema operativo (Windows o MacOS).

Conclusión

Intentar acceder al correo electrónico del trabajo y darse cuenta de que el servidor no está funcionando correctamente puede generar dolores de cabeza. En muchas ocasiones, el problema tiene que ver con la corrupción de un archivo OST en donde quedan almacenados los datos de cada uno de los correos enviados y recibidos.

¿Se puede reparar Outlook y archivos OST? Claro que sí. En este artículo te presentamos dos métodos, pero el más exitoso es Repairit. Con este software podrás restaurar el archivo dañado en tiempos récords, recuperando todo el trabajo atrasado y mejorando el nivel de productividad. Entonces, ¿qué esperas? Prueba Repairit for Email y aprovecha sus funcionalidades avanzadas hoy mismo.