VIDEO – “Hice daño…”: Alessia se deshizo en explicaciones tras polémica decisión en Gran Hermano

12 de Octubre de 2023

La joven cantante no lo ha pasado bien en los últimos días, asegurando que "hice daño sin darme cuenta".

Alessia fue una de las más afectadas con el segundo repechaje de Gran Hermano, luego de que tuviera que decidir entre Lucas y Raimundo tras el empate que se produjo con el voto de quienes siguen en la casa estudio.

La joven cantante se terminó inclinando por su amigo, esperando que Cerda fuera elegido por el público, lo que finalmente terminó ocurriendo. Pero el reencuentro entre ambos dejó en evidencia la molestia del participante.

Durante una pool party que se desarrolló en la casa de Gran Hermano, Alessia aprovechó de conversar con Rai sobre lo ocurrido.

El recién reingresado, indicó que “yo soy así, si te tengo cariño y quedamos en algo yo voy a seguir cumpliendo con esas we.. como lo he hecho aquí con mis amistades”.

“Al final igual me quedo tranquilo porque yo hice las cosas bien”, agregó el participante.

Por su parte, Alessia explicó una de las razones que la llevó a decidirse por Lucas. “Es amigo de mi mejor amigo y de Hans, que llevan más de cien días acá y también pensé en ellos… El apoyo que les puede dar él es muy distinto al que puedes darles tú. No fue solo por mí”, aclaró.

Mientras que sobre sus sentimientos, manifestó que “no porque haya tomado la decisión de traer un amigo significa que todo lo otro que sentí es falso”.

“Solo que me tocó ver que te gusta”, respondió el jugador refiriéndose a una intervención en el panel donde afirmaban que a Alessia le llamó la atención Lucas durante el encierro.

La escena se corta justo cuando la participante se agarra la cara, mientras que Rai mira hacia otro lado. Por esta razón, habrá que esperar para saber qué ocurrirá entre ellos en Gran Hermano.

El quiebre de Alessia

Durante la emisión prime de Gran Hermano, Alessia fue al SUM de Gran Hermano para conversar de manera íntima con Diana Bolocco por los difíciles momentos que ha vivido tras el reingreso de Rai.

“Mi problema es que soy muy ansiosa, se me acumulan muchas cosas en la cabeza y a veces ni siquiera sé distinguir por qué me pasa esto. Mi cuerpo está en estado de alerta y a veces, ni siquiera es porque piense cosas malas”, dijo.

En esa misma línea, reconoció que “estoy con náuseas todos los días y no quiero que mi familia me vea así. No quiero que se malinterprete, estoy feliz aquí, pero es una acumulación de cosas, que no sé identificar”.

Junto con eso, la joven manifestó que “inconscientemente le hice daño a personas que quiero y eso es lo que más me duele. Me duele saber que hice daño, sin darme cuenta”.