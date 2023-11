“Lo pensó y reflexionó”: abogado confirma que alcalde de Reinaco se entregó a la justicia

12 de Noviembre de 2023

Juan Carlos Reinao cumplirá la medida caitelar de prisión preventiva, tras ser imputado por varios delitos sexuales.

Juan Carlos Reinao, alcalde de la comuna de Reinaco, en la Región de La Araucanía, se entregó a la justicia, para cumplir con la medida preventiva de prisión preventiva tras ser imputado por diversos delitos sexuales.

La noticia fue confirmada por el abogado del jefe comunal, Luis Parra, quien indicó a la prensa que Reinao se entregó “Voluntariamente” y, con esto, se “termina su condición de rebeldía en la que se encontraba y acaba de ingresar a la cárcel de Traiguén”.

Además, aseveró que Reinao “lo pensó y reflexionó y se dio cuenta que no era lo correcto, su familia también participó de esta decisión“.

Parra, por su parte, quiso dejar en claro que “no sabíamos donde estaba, él nos comunicó y se contactó con nosotros. Dijo que tenía la intención de cumplir con la medida”.

Previo a su detención, y hace unos días, Juan Carlos Reinao envió un mensaje a Radio Biobío, donde aseguró que iba a “enfrentar la justicia” pese a que se consideraba inocente.

“Me he enterado que el abogado querellante ofreció cinco millones por mi cabeza (…) Una práctica que se utiliza en otros países y no en el centroo sur de Chile. Que es el inicio de ofrecer dinero por la cabeza de una persona. Creo que soy el primero”, dijo.

Junto con eso, el alcalde de Reinaco aseguró que “las personas que hoy día me están inculpando lo saben, lo saben perfectamente, que soy inocente. Y lo vamos a demostrar“.

El ingreso de Juan Carlos Reinao a la cárcel ocurre a poco más de una semana de que se decl arara prófugo de la justicia luego de que no se presentara a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva tras ser imputado por los delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto.