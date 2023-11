Gert Weil sale en defensa de Ximena Restrepo y advierte a denunciantes: “Se están metiendo en problemas”

13 de Noviembre de 2023

“Nuestra versión como familia no va a salir ahora, vamos a esperar. Esto va a caer por su propio peso y ojalá que empiecen rápido las investigaciones y se sepan los hechos".

Compartir

Gert Weil, padre de Martina Weil, salió al paso de las denuncias de clasismo y racismo en contra de su esposa, Ximena Restrepo, en el marco del cuestionado relevo 4 x 400 metros en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Esto, luego que Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaran que fueran bajadas de la prueba por reservas de peor marca, apuntando principalmente a la figura de Restrepo, a quien sindican como responsable de dichos racistas en contra de Castillo.

Ante esto, Gert Weil conversó con radio Agricultura, donde defendió que Cardoch y Castillo fueran marginadas del evento a última hora, aunque finalmente Berdine sí pudo correr la prueba.

“Esta era una discusión técnica-deportiva. Debatible, discutible, lo que tú quieras, pero que se les salió de madre y se convirtió en actos de abuso, discriminación, de racismo… se salió de madre”, acusó el ex lanzador de la bala.

Weil tuvo duras palabras para las denunciantes, asegurando que “eso es lo que vemos ahora y yo lo encuentro penoso y lamentable, porque han destruido todo el brillo que podríamos haberle sacado al atletismo. Y todo eso lo han destruido con esta imbecilidad”.

“Todo el escándalo parte por cuestionar la decisión que tomó el entrenador encargado del relevo, que su misión es presentar el mejor equipo según su criterio. Y empiezan a hablar de acoso, discriminación y nadie se ha preguntado cómo se armó y preparó el equipo”, agregó.

En esta línea, Gert Weil apuntó que “Berdine Castillo y Poulette Cardoch nunca llegaron a una convocatoria de entrenamiento en conjunto y ahora hablan del señor Gajardo como si no lo conocieran o no lo hubieran visto nunca. Todo esto está mal enfocado y no sé a dónde quieren llegar”.

Pero Weil tuvo especiales palabras para defender a Ximena Restrepo, indicando que “Ximena no presionó ni intervino. Ella llegó después, cuando todo este despelote estaba armado”, aseverando que “en las declaraciones no están los tiempos bien representados, todo esto son las versiones de un solo lado y están dirigidas. No tienen ninguna prueba”.

“Nuestra versión como familia no va a salir ahora, vamos a esperar. Esto va a caer por su propio peso y ojalá que empiecen rápido las investigaciones y se sepan los hechos. ¿Dónde están las pruebas de todo esto? Acá liquidaron inmediatamente al culpable y este no ha entregado su versión completa. Ojo, porque se están metiendo en problemas”, sentenció.