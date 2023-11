VIDEO – Las múltiples reacciones de participantes de Gran Hermano a la infidelidad de Rai a Alessia

16 de Noviembre de 2023

En el programa de este miércoles, los participantes se enteraron de lo ocurrido con los ex jugadores y expresaron sus opiniones.

Durante la edición prime de Gran Hermano, los siete participantes que se encuentran en la casa estudio se enteraron del presente que viven sus ex compañeros, entre ellos Rai y Alessia.

Mientras algunos viven un lucrativo presente con eventos o nuevas relaciones amorosas, los jugadores del reality show pudieron ser testigos del escándalo que se vivió hace un par de semanas tras la infidelidad del ingeniero a la ex participante de The Voice.

Es así como en la pantalla, les mostraron las imágenes del beso que protagonizaron Rai junto a Cass Zamorano y los diversos momentos que se vivieron en el episodio donde abordaron el tema.

Mientras algunos de los participantes de Gran Hermano no podían creer la infidelidad de Rai a Alessia, otros simplemente no creyeron en las palabras que entregó a la joven. Incluso, varias se decepcionaron de lo ocurrido con el ex jugador y le pidieron a la joven que saliera de ahí.

“¡Alessia, sal de ahí!”, le pidieron Viviana y Cony, por ejemplo. En tanto, otros celebraron que Bambino haya estado presente el día en que Cerda fue al programa para entregar sus explicaciones y gritaron consignas como: “¡Bambino fiel!”, en alusión a que, mientras estuvo con Alessia, nunca la engañó.