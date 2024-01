Arturo Vidal palpita su retorno a Macul: “Si vuelvo es para ganar cosas con Colo Colo”

16 de Enero de 2024

Por su parte, Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, se mostró entusiasmado con el fichaje de Vidal.

Arturo Vidal sacó la voz para referirse a su casi segura vuelta al Estadio Monumental, dejando en claro su intención es ganar títulos en Colo Colo.

En el complejo Juan Pinto Durán, donde entrena junto a la Selección sub 23, el volante chileno dejó ver sus sensaciones ante el inicio de las negociaciones con Blanco y Negro.

“Estoy feliz y Dios quiera que se dé algún acuerdo. Quiero pedir que no hablen más de mi edad, de mis lesiones y que busquen cosas. Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy en un buen nivel”, expresó Arturo Vidal.

Junto con ello, el seleccionado nacional recalcó que su intención en ganar títulos en el Cacique y no venir a retirarse.

“Se dice que quiero regresar porque estoy lesionado, pero no regreso por eso, si vuelvo a Colo Colo es para devolverlo donde se merece en Sudamérica. No me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. Si vuelvo es para ganar cosas con Colo Colo, si es que se concreta”, dejó en claro.

Consultado sobre sus sensaciones en la vuelta a los entrenamientos con la Selección sub 23, Arturo Vidal agregó que “me sentí muy feliz. Cuatro meses para volver a jugar fútbol, lo logré con la ayuda de la gente de la Selección”.

“Es un jugador extraordinario, entre los tres mejores de la historia de Chile, que salió de nuestra cantera, y es un orgullo que pueda volver y aportar al club”, cerró el dirigente.