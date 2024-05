General Juan Fuente-Alba y su esposa fueron absueltos de lavado de activos

13 de Mayo de 2024

El Ministerio Público lo acusó junto a su esposa, Ana María Pinochet, de ser responsables de cometer lavado de activos de manera reiterada entre los años 2010 y 2016.

Compartir

El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Ana María Pinochet, fueron absueltos del delito reiterado de lavado de activos, según lo estableció el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Así lo determinó el mencionado tribunal, tras casi un año de juicio oral contra el ex jefe militar y su esposa, los que fueron acusados de malversar fondos públicos por más de 2.900 millones de pesos destinados a gastos reservados del Ejército.

El Ministerio Público los acusó a ambos de ser responsables de cometer dicho delito de manera reiterada entre los años 2010 y 2016.

Lo que dijo Fuente-Alba antes del veredicto

A su llegada al Centro de Justicia para conocer el veredicto, Fuente-Alba aseguró que “no he cometido ningún delito“.

“Tengo la convicción que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal”, dijo antes de ingresar al recinto.

“El señor fiscal me acusa de que con $155 millones ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo. Pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe, tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años“, aseguró el ex comandante en jefe del Ejército.

Durante el proceso la Fiscalía Centro Norte solicitó una condena de 15 años de cárcel para Juan Miguel Fuente-Alba y 10 años de prisión para Ana María Pinochet.

En desarrollo…