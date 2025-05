Chile Vamos amenaza con bajarse del Acuerdo por la Paz: “No se está cumpliendo con lo que esperábamos de esta comisión”

Henry Leal cuestiona Comisión para la Paz

Durante la tarde de ayer miércoles la Comisión para la Paz y el Entendimiento informó el término de sus actividades tras más de dos años de funcionamiento y un acuerdo transversal —pero no unánime— en las medidas a proponer para dar solución al conflicto que afectan a las regiones que conforman la llamada Macrozona Sur.

La resolución de la instancia no estuvo exenta de polémica. En los meses previos, los ocho comisionados se propusieron entregar una propuesta aprobada por unanimidad, lo que no se logró puesto que el comisionado Sebastián Naveillán presidente de la Asociación de Agricultores Malleco y cercano al Partido Republicano no se mostró a favor de la propuesta final.

Quien sí concurrió con su voto a favor de la propuesta que será conocida en los próximos días fue la senadora Carmen Gloria Aravena, quien fue la representante designada por los republicanos. Sin embargo, el partido advirtió a Aravena que no debía aprobar la propuesta, lo que provocó la renuncia de la parlamentaria al conglomerado liderado por Arturo Squella.

Con el apoyo descartado del Partido Republicano, la atención está puesta en lo que pueda hacer Chile Vamos, coalición que designó a Alfredo Moreno como comisionado y quien también fue copresidente de la instancia.

Moreno apoyó con su voto favorable a la propuesta. No obstante, hay sectores de Chile Vamos que ya se están desmarcando del acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Chile Vamos lanza advertencia

Así lo hizo ver el jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, quien le quitó el piso al acuerdo criticando varios de sus aspectos —aunque no se conoce su detalle— y el funcionamiento de la comisión convocada por el presidente Gabriel Boric en 2022.

“No es posible un acuerdo estable y duradero del tiempo si primero no hay reparación efectiva a las víctimas de la violencia y el terrorismo. En segundo lugar, no hay acuerdo posible y duradero del tiempo si no hay un reconocimiento que existen grupos organizados que se han dedicado en los últimos años a infundir miedo y terror en la macro zona sur, usurpando, quemando y amenazando a miles de chilenos”, comenzó planteando Leal ante las advertencias de los comisionados de que el informe no se haría cargo de cuestiones propias de la seguridad puesto que ese no era su mandato.

En ese sentido, Leal apuntó a que “lo que conocemos, habría un exceso de creación de burocracia, ministerios, agencias, tribunales especiales, es decir, los recursos que venían a las comunidades se quedarían en la burocracia, en funcionarios públicos, en oficinas públicas”.

Y criticó que “esta comisión, para llegar a un acuerdo, se había autoimpuesto que fuera por unanimidad y en un asunto tan importante no puede la Comisión partir incumpliendo sus propios acuerdos, porque esto es relevante para Chile”.

Por último, el jefe de la bancada gremialista sentenció que “acá se debió escuchar a los realmente afectados, que son los gremios agrícolas, los agricultores y las comunidades, que en esto poco han tenido que decir. Por eso me parece que no se está cumpliendo con lo esencial que esperábamos todos respecto de esta comisión”.