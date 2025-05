VIDEO – “Guachita, no porque me grites más te voy a responder”: la molestia de la ministra Orellana por preguntas sobre Procultura

Antonia Orellana participó en una actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dejó ver su molestia con la prensa, luego de que se le preguntara reiteradamente por el caso ProCultura y su eventual vinculación con el Frente Amplio.

Al participar en la ceremonia organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, la ministra Orellana fue consultada por el tema y planteó que “esto es algo que se tiene que investigar, con todas las garantías procesales que se establecen, con todos los mecanismos que ya cuenta la ley y que, por supuesto, estamos absolutamente tranquilos porque, tal como ha señalado el Presidente, no hay involucramiento ilícito alguno“.

No obstante, los periodistas presentes en el lugar quisieron ahondar más en el tema y le preguntaron si pensaba que la investigación que encabeza el fiscal Patricio Cooper complica a su colectividad, ante lo cual la titular de la Mujer respondió que “esa es una afirmación tuya po’. No me vai’ a sacar esa cuña“.

La molestia de la ministra Antonia Orellana

Tras esas palabras la autoridad se empezó a alejar de los reporteros y, cuando le consultaron si descartaba las declaraciones de su partido, contestó: “Chiquillos, ya contesté la pregunta y no estábamos coordinados pa’ eso. Me están esperando las mujeres“.

Pese a ello, las preguntas de los profesionales de la prensa no cesaron y, ante la insistencia en cuanto a si se estaban eludiendo responsabilidades políticas por parte del Frente Amplio, la ministra Antonia Orellana se dio vuelta y, dirigiéndose a una reportera, le dijo con molestia: “Guachita, no porque me grites más te voy a responder“.

A continuación la autoridad se alejó del punto de prensa para tomar parte en la actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción.