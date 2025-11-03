“No estoy de acuerdo con las reducciones”: la molestia de Jeannette Jara por el presupuesto del Minvu

Al abordar el presupuesto 2026 del Minvu, Jara cuestionó que gran parte de los recursos inyectados se usarán para el pago de deudas.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, criticó con dureza al Gobierno por el presupuesto que asignó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el año 2026, y aseguró que “no estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen“.

La postulante del Pacto Unidad por Chile se refirió al tema al ser consultada por las glosas presentadas por el Ejecutivo en la materia, en el marco de la discusión del proyecto de Presupuesto 2026.

En la oportunidad, la ex ministra del Trabajo cuestionó que del 13% de aumento proyectado para el próximo año, buena parte se destinen al pago de deudas del Plan de Emergencia Habitacional.

“No estoy de acuerdo para nada con eso. Me parece muy delicado, porque el país tiene una grave crisis de vivienda, y la crisis de vivienda no se acaba con este Gobierno, por el contrario“, manifestó.

Otros cuestionamientos de Jara al presupuesto del Minvu

“Cuando asuma como presidenta, quiero que esa crisis de vivienda siga reduciéndose y no ampliándose. Así que no estoy para nada de acuerdo con las reducciones que se hacen en temas de vivienda, y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Es un tema de gestión que el ministro de Vivienda debe haber visto oportunamente“, complementó.

A continuación, indicó que “respecto de la glosa de libre disponibilidad, básicamente es una cifra importante, pero no es algo que desajuste o ajuste el presupuesto dada la magnitud del presupuesto nacional, pero sí va a servir como una herramienta para cuando asuma como presidenta y, como señalé, lo voy a invertir en acelerar el proceso de reconstrucción en Viña. Así que espero que lo puedan solucionar“.

Jeannette Jara también se mostró preocupada porque entre las partidas que se reducen en el presupuesto del Minvu para el próximo año, “una de ellas tiene que ver con la disponibilidad para comprar terrenos para la construcción de nuevas viviendas sociales. Y me preocupa, porque si el próximo Gobierno que espero encabezar queda muy amarrado, evidentemente va a ser una dificultad“.