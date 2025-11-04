“Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov”: la polémica que levantó Artés en el debate ARCHI

Kaiser, ante el planteamiento del candidato independiente, le aseguró: “A usted se le va a aplicar la ley”.

El candidato presidencial Eduardo Artés generó una intensa controversia durante el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) al declarar su respaldo a estudiantes involucrados en disturbios, incluyendo a quienes lanzan bombas molotov.

Sus palabras desataron un tenso intercambio con el candidato del PNL, Johannes Kaiser, quien lo acusó de promover la delincuencia juvenil.

La polémica se desató cuando Artés fue consultado sobre los disturbios protagonizados por estudiantes en liceos emblemáticos. El candidato planteó que es necesario preguntarse por qué ocurren estos hechos, señalando que existe “una rabia acumulada que fundamentalmente se manifiesta a través de los alumnos”.

Artés argumentó que la sociedad maltrata a los estudiantes y que el sistema educativo es “absolutamente injusto” y acusó la existencia de “un verdadero trabajo oculto” para que fracase la educación pública, carente tanto de medios materiales como de personal docente.

Fue entonces cuando realizó la declaración que desató la controversia: “Yo personalmente estoy con los alumnos, y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov, estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes”.

Aunque aclaró que no legitima el uso de la violencia en las protestas, enfatizó: “Jamás dejaré de estar con los alumnos. El día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor”.

El cruce con Kaiser

Las palabras del candidato provocaron réplicas inmediatas. La más dura provino de Johannes Kaiser, quien señaló que “el uso de menores de edad para realizar y cometer delitos en sí es un delito”.

En esa línea, Kaiser advirtió que su gobierno investigaría qué organizaciones políticas y sociales están detrás de estos hechos, prometiendo perseguir “las responsabilidades de los autores intelectuales hasta las últimas consecuencias”.

El intercambio escaló rápidamente. Artés increpó a Kaiser diciéndole: “Es solamente una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tienes en relación a los alumnos, no entiendes nada de educación, es una vergüenza, de verdad que es así, eres una vergüenza”.

Kaiser replicó interpelando a Artés: “A usted se le va a aplicar la ley”, lo que provocó una nueva respuesta de Artés: “Hace rato que me estás amenazando con cárcel, no vaya a ser cosa que vas a tener a todo Chile en la cárcel. Ten cuidado”.

El candidato del Partido Nacional Libertario sostuvo: “Le estoy advirtiendo que no cometa delitos, señor”.