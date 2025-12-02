Torre adquirió la marca por $424 millones en un remate, más del doble de la oferta mínima requerida para participar por Village.

El regreso de Village marca la vuelta de una de las marcas de papelería más queridas por los chilenos, especialmente por quienes crecieron en los años 90 y 2000.

Tras haber desaparecido del mercado por varios años, la marca recordada por sus diseños coloridos, además de la venta de esquelas, llaveros y peluche, vuelve ahora de la mano de Torre, compañía que adquirió la firma en 2024.

En la misma subasta, Rhein también fue protagonista, ya que fue comprada por Dimeiggs por $1.950 millones, junto con otros siete registros que se vendieron por $97,5 millones en total. En este caso, el precio mínimo de venta era de $800 millones.

Village confirma su regreso y desata la nostalgia entre toda una generación

Este retorno no solo reactiva la nostalgia de toda una generación, sino que también promete una renovación que mantenga la esencia de Village mientras propone nuevas ideas para un público que la esperaba desde hace tiempo.

“Hoy comienza oficialmente una nueva era. Village se une a Torre para construir juntas un universo lleno de inspiración, creatividad y detalles que enamoran”, indica el primero de los post de Instagram, titulado “un nuevo capítulo comienza”. “Village by Torre”, agregaron.

“Que vuelva el Village de los 90s”, “Necesitamos agendas, stickers y esquelas”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.