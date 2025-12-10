Imprecisiones, alta tensión y aclaración de propuestas: lo que dejó el último debate presidencial entre Kast y Jara

En su último cara a cara, José Antonio Kast y Jeannette Jara optaron por el camino de la confrontación lo que dejó varias imprecisiones, momentos de tensión y aclaraciones respecto a los programas presidenciales.

El último debate presidencial antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), estuvo marcado por imprecisiones por parte de ambos candidatos, momentos de alta tensión —que incluyeron emplazamientos directos y pedidos de “tranquilizarse”—, y aclaraciones de propuestas programáticas que han generado controversia durante la campaña.

Imprecisiones marcan el intercambio

A lo largo de las más de dos horas de debate se registraron varias imprecisiones en cifras relativas a homicidios, migración o trabajo.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando José Antonio Kast sostuvo que en Chile se han registrado cerca de 1,2 millones homicidios al año.

“Cuando hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año, cuando hay 40.000 compatriotas que mueren en la lista de espera, cuando hay más de 1.000.000 desempleados, no hay mérito”, fue la frase del abanderado republicano.

Posterior al debate, el candidato reconoció el error y aclaró que quiso decir que al año se registran alrededor de 1.200 homicidios, cifra que coincide con los registros del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

En el debate, en todo caso, Kast también rectificó asegurando que en los cuatro años de Gobierno de Gabriel Boric han ocurrido 4.500 asesinatos. Según las estadísticas oficiales, 4.297 es el número exacto de homicidios en los últimos cuatro años.

Otra imprecisión por parte de Kast ocurrió al referirse a la cárcel La Laguna. El candidato aseguró que el recinto “tiene capacidad para 3.000, 3.500 presos y hoy día hay no sé si 200 o 300”. Sin embargo, según las estadísticas actualizadas de Gendarmería de Chile, el Centro de Detención Preventiva La Laguna tiene una capacidad para 2.320 internos y actualmente alberga a 419 hombres condenados.

Jeannette Jara también incurrió en una imprecisión al afirmar que el diputado desaforado Mauricio Ojeda —que integró la bancada del Partido Republicano—, “está preso”. La realidad es que el diputado está bajo arresto domiciliario nocturno desde abril de 2024 por su presunta participación en el Caso Fundaciones, pero no está recluido en un centro penitenciario.

Alta tensión y cruces directos

El debate escaló en varios momentos hacia confrontaciones directas que superaron el tono de encuentros anteriores. De hecho, la candidata del PC le pidió en reiteradas ocasiones a Kast que se “tranqulizara” en medio de los intercambios.

En medio del bloque en que se trató el tema migratorio, Kast emplazó al presidente Boric a habilitar un corredor humanitario. “Ten un poco de respeto, estás hablando conmigo y tranquilízate un poquito”, dijo Jara.

En ese mismo contexto, Kast emplazó directamente a Jara sobre su posición respecto al régimen venezolano, apuntando a que uno de sus asesores, el senador Daniel Núñez, habría recibido recursos a través de la extinta universidad ARCIS

Jara respondió criticando la falta de claridad de Kast sobre sus propuestas migratorias y enrostrando un supuesto error del republicano al decir en debate anterior que a Maduro le quedaban 98 días en referencia al momento en que podría asumir Kast.

“Si tú quieres meternos en un conflicto internacional, eso va a producir otra ola migratoria. Y tú no ves las consecuencias de eso en Chile. ¿Por qué no admites que te equivocaste? Mira, ha sido una tontera. Te equivocaste y dijiste, como estás diciendo que los migrantes se van a ir porque tú lo dices, te equivocaste en decir lo de Maduro. ¿Sabes qué? Te humanizaría. Y a lo mejor la gente te creería un poco más”, lanzó la abanderada del oficialismo.

Aclaración de propuestas

El bloque dedicado a aclarar propuestas programáticas fue uno de los más intensos.

Sobre la ley de 40 horas, tras negar inicialmente que su programa contemplara modificaciones, Kast aclaró que “no voy a tocar la reducción de jornada para los trabajadores, pero sí creo que las pymes necesitan flexibilidad”. Jara, por su parte, lo emplazó a “cambiar su programa” si realmente no pensaba tocar la ley, exigiendo claridad sobre sus verdaderas intenciones.

En migración, Kast también aclaró parte de propuesta al proponer ahora un “corredor humanitario” para personas que quieran retornar voluntariamente a sus países y apuntó a reducir “beneficios” para fomentar la salida de personas extranjeras que entraron por pasos fronterizos irregulares.

Jara emplazó a Kast en este punto señalando: “Usted prometió expulsar a 330.000 personas y ahora habla de corredores humanitarios. ¿Cuál es su propuesta real? Son propuestas imaginarias”.

El tema de la conmutación de penas también generó un cruce intenso. Cuando se le preguntó a Kast si indultaría a condenados por delitos de pedofilia que cumplieran ciertos criterios, el candidato respondió: “Jamás indultaría a algún abusador de niños”, pero dejó abierta la posibilidad de analizar casos de enfermos terminales.

Evaluación de los comandos

Tras el debate, los equipos de ambos candidatos entregaron sus evaluaciones.

El senador electo Rodolfo Carter, del comando de Kast, señaló: “Se termina la campaña presidencial, en pocas horas más los ciudadanos en la tranquilidad de su conciencia van a poder decir qué proyecto creen, si el de Jara que es la continuidad de Boric, o el del cambio que es José Antonio Kast. Hoy día hemos visto a José Antonio muy entero, con estatura presidencial y con mucho carácter que en algún minuto descolocó a Jeannette Jara”.

Por su parte, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI y parte del comando de Kast, consideró que fue “el mejor debate de José Antonio Kast, incluyendo la primera vuelta”.

Y añadió que “está claro que los del comando le dijeron a Jara que saliera a pegar desde el minuto uno, se dedicó a atacar a José Antonio. Creo que cuando vas 15 puntos abajo en las encuestas tienes que aprovechar estas oportunidades con alguna propuesta novedosa, pero vimos los mismos ataques de siempre, de manera insistente. Creo que José Antonio Kast estuvo muy bien, muy tranquilo. Los chilenos quieren más diálogo, menos ataques, más templanza”.

Desde el comando de Jara, Carolina Tohá destacó: “Jeannette confirma a la persona que es, la que hemos conocido todo este tiempo. Tiene una templanza, una tranquilidad, que al mismo tiempo convive con una gran firmeza. Eso me parece muy importante, porque la firmeza cuando se transforma en descontrol y agresividad es un problema. Pero también es un problema cuando no hay capacidad de poner límites. Y yo creo que aquí ella hizo ambas cosas y eso muestra la fuerza que tiene como líder”.

Tohá también criticó la falta de claridad de Kast: “Era una oportunidad para que algunas cosas se aclararan que lamentablemente no se aclararon. Hay cosas que son muy centrales en la propuesta de la candidatura de Kast que han estado todo este tiempo generando dudas y no se terminaron de disipar: ni cómo serían estas supuestas expulsiones, ni qué va a hacer con la ley de 40 horas, ni qué va a hacer con la reforma previsional. Él se niega a responder a estas cosas y yo me imagino que es porque o no tiene la respuesta, en el caso de las migraciones es algo que se puso una meta que él sabe que no la va a cumplir, y en el caso de los otros dos temas es porque quiere hacer algo que no quiere confesar, porque sabe que la gente va a defender lo que ganó con la reforma previsional y las 40 horas”.