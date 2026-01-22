“Psicópata de Alto Hospicio” y más de 700 reos podrían quedar libres por proyecto que favorece a mayores de 80 años

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó el rechazo del Gobierno a la iniciativa y apuntó a lo que definió como “falencias técnicas y jurídicas” del texto.

Julio Pérez, más conocido como el psicópata de Alto Hospicio y condenado a cadena perpetua por violar y hacer desaparecer a 14 mujeres en la Región de Tarapacá, podría quedar en libertad de ser uno de los beneficiados con el proyecto de ley presentado por senadores de la oposición, con el cual se busca la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, incluyendo reclusión domiciliaria total, para personas con enfermedad crónica, discapacidad mental o mayores de 80 años.

Así lo alertó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien detalló que entre quienes podrían dejar la cárcel si se aprueba la iniciativa hay 370 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, además de otras 365 que están tras las rejas por delitos comunes, de los cuales, 192 son condenados por abusos sexuales, 155 por violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio.

El secretario de Estado abordó el tema luego de que el Senado iniciara la discusión del proyecto de ley presentado el 30 de enero de 2025 por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI), Alejandro Kusanovic (Evópoli) y Carlos Kuschel (RN).

Proyecto podría favorecer al psicópata de Alto Hospicio

Durante el inicio de la discusión legislativa, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó el rechazo del Gobierno a la iniciativa y apuntó a lo que definió como “falencias técnicas y jurídicas” del texto.

El titular de Justicia recalcó que el proyecto de ley “desconoce la mayoritaria y tradicional visión equilibrada entre fin preventivo y retributivo de la pena que la doctrina penal y la jurisprudencia chilena han mantenido“.

Argumentó a la vez que en la iniciativa “no se establecen elementos para definir qué se entiende por enfermedad crónica ni se entregan parámetros sobre la gravedad de la misma”.

“Tampoco se define qué se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, pudiendo dar lugar a interpretaciones equívocas y, por cierto, inequidad en su aplicación“, complementó.

Gajardo sostuvo a la vez que “este proyecto se fundamenta únicamente en el cumplimiento de una determinada edad y no hace razón respecto a la gravedad del delito. Todo esto no se condice con los principios del derecho internacional ni con otros principios jurídicos referidos a la necesidad de investigación, sanción y cumplimiento efectivo de la pena para responsables de delitos tan graves“.

En esa línea, el ministro Gajardo se refirió en particular a que el proyecto podría sacar de la cárcel a Julio Pérez, el psicópata de Alto Hospicio, quien está condenado a cadena perpetua y podría ser uno de los beneficiados con la libertad si se aprueba el proyecto.

“Solo por dar un ejemplo, Julio Pérez, que hizo desaparecer y violó a alrededor de catorce mujeres en la Región de Tarapacá, en la comuna de Alto Hospicio, el día de mañana, podría ser beneficiario con esta normativa“, recalcó el titular de Justicia.