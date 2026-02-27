Real Madrid-Manchester City sacarán chispas en los octavos de final de la Champions League

Tras el sorteo realizado en la sede de la UEFA, también destaca la llave que enfrentará a Chelsea con Paris Saint-Germain, el campeón vigente.

El duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, además del cruce entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea, destacan entre los partidos de los octavos de final de la Champions League 2025/2026, de acuerdo con lo que estableció el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Un total de seis de los 16 equipos que clasificaron a esta instancia son británicos, a los que se suman tres españoles, dos alemanes y uno de Turquía, Italia, Noruega y Portugal, además del campeón vigente, el París Saint-Germain de Francia.

El partido de ida entre los hispanos y británicos se disputará el 10 u 11 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que la revancha se jugará entre el 17 y 18 en el Etihad Stadium.

Los otros partidos de octavos de la Champions

En el mismo lado del cuadro se enfrentarán los alemanes del Bayern Múnich contra los italianos del Atalanta, con un primer partido en la península y la definición en tierra germana. El ganador jugará en cuartos ante el ganador entre el Real y el City.

El tercer encuentro de esta serie en los octavos de final de la Champions lo jugarán Galatasaray y Liverpool, cuyo primer duelo se disputará en Turquía y la revancha será en Inglaterra.

También en suelo británico se definirá la llave que enfrentará al Chelsea, actual campeón del Mundial de clubes, con el último ganador de la Champions, el Paris Saint-Germain.

En el otro cuadro se enfrentarán Barcelona y el Newcastle inglés, con definición en España, cuyo ganador jugará en cuartos de final con quien triunfe en los partidos que disputarán Tottenham y Atlético de Madrid, que se resolverá en la revancha en Inglaterra.

La gran sorpresa del torneo continental, el Bodø/Glimt de Noruega, intentará seguir su camino ante el Sporting de Lisboa, y el que triunfe jugará contra Arsenal o Bayer Leverkusen en la fase de ocho mejores.