Contraloría detecta que 910 funcionarios públicos con prohibición de apostar transaron más de $11 mil millones en casinos

Los funcionarios pertenecen a 371 reparticiones del Estado, como Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y municipios.

La Contraloría General de la República reveló este lunes que 910 funcionarios públicos, que manejan fondos fiscales y que por ende tiene prohibido apostar, transaron más de $11 mil millones en casinos entre enero de 2024 y junio de 2025.

Según detectó el ente fiscalizador liderado por Dorothy Pérez, los funcionarios ejercen en 371 reparticiones del Estado. Las transacciones en los casinos, en tanto, ascienden a $11.490.456.871. De ese total, 181 funcionarios concentran el 96,8% del monto, lo que no se condice con sus remuneraciones.

De hecho, hay casos en que las cifras individuales apostadas superan los mil millones de pesos. Los mayores montos transados superan los cinco mil millones de pesos y corresponden a funcionarios con cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

Entre las instituciones identificadas está Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y municipios.

El cruce de datos y la derivación al Ministerio Público

La denuncia surgió del Consolidado de Información Circularizada (CIC) n°20 elaborado por la Contraloría, con datos de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y el registro de funcionarios que administran dineros públicos y que rinden caución.

El informe también considera datos de operadores de casinos. Sin embargo, en este último caso el organismo contralor detectó eventuales deficiencias en la información entregada.

Con todo, la Contraloría determinó enviar estos antecedentes a varias instituciones para que evalúen los pasos a seguir dentro de sus atribuciones. Entre esos organismos, se encuentra la Superintendencia de Casinos de Juego, los servicios públicos involucrados, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.