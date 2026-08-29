FOTO – Minsal alerta por Listeria y retira dos formatos de queso

La medida inicialmente afectaba al formato de 300 gramos, pero nuevos análisis detectaron la bacteria en una presentación de 500 gramos del mismo lote.

El Ministerio de Salud (Minsal) amplió una alerta alimentaria debido a la detección de Listeria en queso de la marca La Rotunda.

La medida, que inicialmente contemplaba el formato de 300 gramos, ahora también incluye el envase de 500 gramos, ambos pertenecientes al lote T3180726.

El producto de 300 gramos fue elaborado el 30 de julio de 2026 y tiene fecha de vencimiento el 27 de noviembre, mientras que el formato de 500 gramos fue producido el 29 de julio y vence el 26 de noviembre.

En ambos casos, la autoridad sanitaria instruyó su retiro de los puntos de venta a nivel nacional.

Minsal alerta por Listeria y retira dos formatos de queso

El hallazgo inicial se produjo durante la Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos, a partir de una muestra obtenida en la Región de Valparaíso.

Posteriormente, las fiscalizaciones realizadas por la Seremi de Salud permitieron detectar la presencia de la bacteria también en la segunda presentación, motivando la ampliación de la alerta.

Frente a la detección de Listeria, el Minsal reiteró el llamado a no consumir ninguno de los productos que coincidan con el lote señalado. La recomendación aplica tanto para los envases de 300 como de 500 gramos, siempre que correspondan al lote T3180726 y a las fechas informadas por la autoridad.

En caso de haber consumido uno de estos productos y presentar síntomas como fiebre, vómitos o diarrea, la recomendación es acudir a un centro asistencial. Para resolver dudas relacionadas con la alerta, el Minsal dispuso el teléfono 600 360 7777.