Condenado por homicidio de dos carabineros: Juan Aliste Vega, el ex lautarista que busca el indulto y es apoyado por Republicanos

El ex lautarista enfrenta un cáncer con metástasis, por lo que solicitó al presidente Kast el indulto humanitario.

AGENCIA UNO

El caso de Juan Aliste Vega, de 53 años, generó un cisma en Republicanos, luego que su petición de indulto humanitario fuera apoyado por parte de la colectividad, lo que provocó la renuncia de la diputada Macarena Santelices y su retorno a la bancada UDI.

Aliste Vega, que padece cáncer con metástasis en los huesos de la pelvis, el hígado y ambos pulmones, envió una carta al presidente José Antonio Kast para recibir el beneficio. “Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable. No pretendo desconocerlas ni restar importancia al sufrimiento de las víctimas y sus familias”, consignó el individuo en una misiva compartida por radio Biobío.

Quién es Juan Aliste Vega

Juan Aliste Vega, que alcanzó notoriedad por su participación en el crimen del cabo de Carabineros, Luis Moyano, en 2007, ingresó al Movimiento Juvenil Lautaro en 1988, tras lo cual participó en el asesinato del sargento de Carabineros Manuel Cares Alfaro, ocurrido en 1991 en el intento de robo a una farmacia. Por este hecho fue condenado a 10 años de prisión.

Pero su nombre se hizo conocido luego de ser sindicado como autor material del homicidio del cabo segundo Luis Moyano Farías, cometido durante un asalto armado a un furgón de Brinks en Santiago, el 18 de octubre de 2007, donde junto a sus compañeros de banda logró un botín de más de $22 millones.

Según la Fiscalía, Aliste Vega y Freddy Fuentevilla quisieron escapar del lugar en una motocicleta estacionada en las cercanías, donde fueron interceptados por Moyano, ante lo cual el ex lautarista le disparó y le provocó la muerte.

Por este hecho fue condenado a 18 años de cárcel, además de sumar 10 años de presidio por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y otros 14 años por los asaltos del Banco Santander en Valparaíso y Banco Security en el centro de Santiago, recibiendo una pena total de 42 años tras las rejas.