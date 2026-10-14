Tras muerte de Aliste Vega: Tohá respalda que condenados por delitos contra DD.HH. pasen sus últimas horas en sus casas

La excandidata presidencial abogó por que esta posibilidad se concrete mediante el sistema que ya existe, y no a través del indulto presidencial.

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) entró al debate que reabrió la muerte de Juan Aliste Vega. El exmiembro del Movimiento Lautaro, condenado por el homicidio de un carabinero en los 90, pidió un indulto al Presidente José Antonio Kast a causa de la enfermedad terminal que lo aquejaba. Sin embargo, falleció antes de que la solicitud fuera evaluada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Partido Republicano —de tendencia ideológica opuesta a la de Aliste— había respaldado su petición, esgrimiendo que las personas con enfermedades terminales, que no supongan un riesgo para la sociedad, deberían fallecer en sus casas. Una de las diputadas de la colectividad, Macarena Santelices, renunció a ella, por estar en desacuerdo con este respaldo.

A raíz de este caso, en el oficialismo se reactivó el debate por los indultos. En el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario respaldaron la idea de un indulto por razones humanitarias a condenados con enfermedades terminales, incluyendo a uniformados que cumplen penas por violaciones a los derechos hUmanos. En la oposición, en tanto, advirtieron que quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad no deberían acceder a este beneficio.

A ojos de Tohá, “el señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poder seguir a su casa”. En diálogo con El Mostrador, la excandidata presencial puntualizó que este escenario debería materializarse “sin necesidad de que el Presidente intervenga, sin necesidad de indultarlo”.

“Lo sacaría de los indultos, lo pondría en el sistema que hoy día existe, y si tiene algún efecto, mejorémoslo, corrijámoslo, pero evitemos que nos hacemos indultos por un lado a Aliste, por el otro lado a los acusados del estallido, uno con otro, no”, sugirió.