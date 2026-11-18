La decisión fue comunicada durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal, mediante una carta que fue leída por su hija, Natalia Reyes Torres.

El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, anunció su renuncia al cargo mientras permanece en prisión preventiva, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción en la Región de Los Ríos.

La decisión fue comunicada este miércoles 18 de noviembre durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal, mediante una carta que fue leída por su hija, Natalia Reyes Torres, en la que explicó que busca evitar que la causa judicial interfiera en la administración de la comuna.

Renuncia alcalde de Río Bueno tras ser formalizado por cohecho y lavado de activos

En el documento, el jefe comunal manifestó formalmente su intención de dejar sus funciones y explicó los motivos detrás de su determinación.

“Vengo a manifestar formalmente mi decisión de renunciar voluntariamente al cargo de alcalde de la comuna de Río Bueno, decisión que también deseo compartir con quienes han sido parte de este camino durante tantos años. Esta decisión nace de una larga reflexión personal y familiar, considerando tanto el bienestar de nuestra comunidad como la necesidad de entregar claridad respecto a la continuidad y conducción de nuestra comuna”, señaló.

Asimismo, sostuvo que busca enfrentar el proceso penal en el ámbito privado, “sin que esta situación continúe vinculada al ejercicio de la máxima autoridad comunal”.

Sin embargo, la dimisión todavía debe cumplir con los procedimientos legales para hacerse efectiva. Según explicó su hija ante el Concejo Municipal, la carta debe ser ingresada formalmente a través de la Oficina de Partes y posteriormente requiere la aprobación de dos tercios de los concejales en ejercicio, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Reyes llegó a la alcaldía como independiente con cupo de Chile Vamos en las elecciones de 2024, cuando obtuvo el 39,17% de los votos.

La renuncia se produce luego de que el pasado 21 de octubre el tribunal decretara su prisión preventiva, tras ser formalizado por cohecho agravado reiterado y lavado de activos.

Según la Fiscalía Regional de Los Ríos, el alcalde habría recibido al menos $36,3 millones en beneficios económicos de empresarios y contratistas para favorecerlos en licitaciones municipales entre 2017 y 2022.

Además, el Ministerio Público detectó cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en sus cuentas personales cuyo origen no habría podido justificar. La investigación también estuvo marcada recientemente por la renuncia de los tres abogados particulares que integraban su defensa.