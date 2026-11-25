Pedro Barraza fue uno de los once detenidos que dejó el operativo que se llevó a cabo en el marco de la investigación denominada Pirata Gate.

El vocalista de la banda Los Viking’s 5, Pedro Barraza, fue detenido la noche de este martes 24 de noviembre en el marco de un operativo que se llevó a cabo en distintos puntos del país por presuntos delitos de corrupción ocurridos entre 2016 y 2021 en la Municipalidad de Coquimbo, en una investigación que lleva adelante la Fiscalía y que fue denominada Pirata Gate.

Junto al cantante también fueron aprehendidos otras diez personas, entre las que se encuentra el exalcalde de dicha ciudad, Marcelo Pereira, entre otros exfuncionarios.

En la causa se busca esclarecer la comisión de diversos delitos como fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, los que se habrían concretado a través de pagos por servicios que no se habrían prestado, contratos simultáneos y horas extra sin respaldo.

Barraza, según los antecedentes que se manejan y que fueron dados a conocer por BioBioChile, figura bajo un contrato a honorarios por servicios que nunca se prestaron. Esto fue en 2019 con un sueldo de $888.889 mensuales a través del programa Municipio en terreno con intervenciones territoriales en sectores alejados de la comuna.

Además, aparece en una lista de prestadores ligados a la cruz Tercer Milenio por “funciones que no se ejecutaron”.

En mayo de 2021, un reportaje de Canal 13 destapó el caso. En ese entonces, el vocalista de Los Viking’s 5 era candidato a la Convención Constitucional bajo el alero de la Democracia Cristiana (DC). Al ser consultado al respecto aseguró que era “una cuestión normal” y que estaba contratado “de antes”. Posteriormente reconoció que llegó a trabajar al municipio gracias a el “favor de un amigo” puesto que se encontraba cesante. Además, aseguró desconocer que aparecía bajo contrato.