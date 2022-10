A un mes de la desaparición del astrónomo no hay indicios de homicidio y descartan discusión como móvil de delito

El astrónomo británico Thomas Marsh desapareció el 16 de septiembre en el Observatorio La Silla de la Región de Coquimbo. UNIVERSITY OF WARWICK

Por: Luis Rivera 17 de octubre 2022 · 09:56 hs

Un mes ha trancurrido desde la última vez que fue visto el astrónomo británico Thomas Marsh en el Observatorio La Silla. El científico llegó el 12 de septiembre a Chile junto a un estudiante de doctorado de la Universidad de Warwick para desarrollar estudios en este reconocido centro tecnológico emplazado en los cerros del norte de la Región de Coquimbo.

El viernes 16 de septiembre se perdió su rastro y desde ese momento todo ha sido un misterio a pesar de que se han conocido antecedentes relevantes en medio de la búsqueda.

La primera noticia relevante fue el hallazgo de un manojo de llaves en las inmediaciones del recinto y segunda fue la arista de investigación que abrió la discusión que mantuvo el científico europeo con su pupilo.

Si bien se mantuvo en resguardo este desencuentro ocurrido horas antes de la desaparición de Marsh, con el correr del tiempo se conocieron algunos detalles de lo que dijo el hombre de 23 años a la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscalía.

“Después de la cena nos fuimos a nuestros dormitorios en donde Thomas me dijo algo súper extraño, manifestándome a viva voz: 'NO ESTOY CONTENTO CON LO QUE TÚ HACES, NO TIENES NINGÚN INTERÉS POR LA ASTRONOMÍA, LA FÍSICA O LA CIENCIA, ESO ME MOLESTA… Todo eso me lo dijo llorando Thomas, encerrándose en su dormitorio. Ante tal situación yo quedé sorprendido terriblemente”, se lee en el informe de la investigación.

Pasado un mes, mientas la labores de búsqueda continúan intensas, el fiscal Adrián Vega se mantiene firme en que este altercado no tiene que ver con lo ocurrido con el astrónomo. De hecho, el estudiante regresó a su país y sólo colabora como testigo en un caso que, hasta este lunes 17 de octubre, no cuenta con evidencias de homicidio según pudo ratificar EL DÍNAMO con personas de la investigación.

"Sigo sosteniendo que hubo una discusión motivada por un asunto profesional, alguna situación puntual, pero no algo que constituyera un móvil para pensar de que fruto de aquella discusión se provocase una agresión hacia Marsh", dijo el persecutor después de varios días en silencio tras conocerse la declaración del joven científico que acompañaba a su profesor en el viaje.

Sigue la búsqueda de Marsh a un mes de su desaparición

Mientras ambos gobiernos y la familia se mantienen en contacto ante cualquier novedad, el rastreo de la zona cada vez suma más tecnología para facilitar el trabajo de los funcionarios de la PDI, carabineros y de militares que se instalaron en la zona y hasta pernoctan para no perder más tiempo mientras dure la búsqueda.

Seguir la posible ruta de Marsh que ha trazado Adrián Vega es una de las prioridades que se han mantenido en el caso del británico perdido. “Se siguen con los mismos esfuerzos y potenciando algunas búsquedas, por lo tanto, hemos parcelado el sector en dos distintos, para que los dos equipos puedan trabajar: GOPE y Ejército por una parte y PDI por la otra”, sostuvo el fiscal en TVN.

"Se está analizando toda la información. Sea informático, redes sociales, computadores, traslados, cámaras de los aeropuertos y del mismo lugar, drones, imágenes satelitales y estamos tratando de gestionar ciertos aviones no tripulados que en su momento puedan mapear el terreno y darnos sectores que quizás sean poco accesibles de búsqueda y que sea necesario indagar siempre a pie", agregó Vega.