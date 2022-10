Acusan grave negligencia del piloto y Latam en el "vuelo del terror": "Hay un poquito de lluvia nomás"

Así quedó el LA1325 que aterrizó en Asunción.

Compartir











Por: Luis Rivera 28 de octubre 2022 · 12:40 hs

“Fue lo más terrorífico de mi vida, comencé a vomitar”, “Nos dijeron que nos preparáramos para el impacto”, “Escuchar al comandante de un aterrizaje forzoso hace pensar en que uno no la va a contar”. Estas son algunas frases que han expresado los pasajeros del denominado “vuelo del terror” que dejó con graves daños al Airbus 320 que trasladaba a 48 personas desde el aeropuerto de Pudahuel a Asunción.

De acuerdo a especialistas aeronáuticos, el aterrizaje con los motores y la nariz (radomo) rotos fue una medida extrema que se apegó a los protocolos para zafar de una situación grave con alto peligro para todos los ocupantes de la máquina. Para poder aterrizar, el avión desplegó la turbina de aire de impacto (RAT), la cual se activa cuando el sistema eléctrico está interrumpido.

Esta maniobra ha sido alabada por pilotos, sin embargo, la investigación que lidera la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay (Dinac), apoyada por los chilenos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ha comenzado a tener efectos para conocer algunos detalles de por qué el vuelo LA1325 de Latam que salió de Santiago hacia la capital paraguaya decidió atravesar una tormenta de granizos tras desviarse hacia Foz de Iguazú en Brasil.

“A las nueve vamos a esperar el reporte meteorológico de Asunción. Ya está mejorando ahora. Para estar seguros vamos a esperar la siguiente hora”, fue el mensaje que la tripulación entregó a los pasajeros unos 60 minutos antes de decidir el despegue (el cual se realizó a eso de las 22:00 horas local).

Uno de los ocupantes aseguró que pudo conversar con el comandante en los momentos de espera antes de salir a Paraguay. Este diálogo ya forma parte de los antecedentes del sumario. “Todos pensábamos que nos íbamos a quedar en Foz, pero las autoridades se portaron muy mal. Las azafatas pidieron que bajáramos a una sala de espera transitoria, pero no nos permitieron quedarnos. Nos amedrentaron con que el que quería quedarse era por cuenta suya. El piloto me dijo ‘tranquilo. Vamos a desviar la tormenta. No te preocupes, Asunción ya está bien’”, relató Marcial Gómez.

El pronóstico errado de Latam y el piloto

Al momento de partir desde Foz de Iguazú hacia el aeropuerto Silvio Pettirossi, la voz del piloto aseguró que llegarían a Asunción con "un poquito de lluvia nomás”.

Probablemente esta decisión de salir desde tierras brasileñas se debió al informe que Latam entregó a la tripulación, el cual explicaba un cambio en los pronósticos meteorológicos del momento. “Habiendo mejorado las condiciones del destino, la aeronave retomó el vuelo hacia la capital paraguaya enfrentando, sin embargo, severas condiciones climáticas en la ruta, obligando a un aterrizaje de emergencia en Asunción a las 23:09 horas”, reconoció la aerolínea.

Por el momento, se esperan las pericias a las cajas negras de la aeronave para determinar responsabilidades y saber realmente por qué decidieron atravesar la tormenta.