Admiten querella contra fiscal de La Araucanía por el delito de violación de secreto

El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella presentada en contra del fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, por el delito de violación de secreto.

La acción judicial fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón por la filtración de los audios vinculados a la detención de Héctor Llaitul.

Uno de ellos, le costó el cargo a Jeanette Vega, quien la semana pasada renunció como ministra de Desarrollo Social y Familia tras conocerse que una asesora llamó al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), tras su llamado a “organizar la resistencia armada”.

Al respecto, Rendón declaró que “han pasado dos días completos desde que se dieron a conocer estas filtraciones de conversaciones privadas, que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la investigación en curso”.

“He esperado a que el Gobierno interponga la correspondiente querella y, a lo más, he escuchado al presidente Boric formular peticiones a través de los medios para que se investigue”, agregó.

En esa misma línea, el abogado sostuvo que “si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general”.

“Estas filtraciones de conversaciones privadas, penalmente irrelevantes, dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía”, cerró.

Fiscal Garrido se desmarca de las filtraciones

Consultado respecto a la filtración de audios, el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, declaró que “carecemos de las herramientas legales para pesquisar filtraciones que no derivan de personas que tienen que guardar secreto”, debido a que los antecedentes fueron puestos a disposición de todos los intervinientes en la causa contra Héctor Llaitul.

“Desconocemos la forma en cómo un medio de comunicación tomó noticia de eso”, finalizó el persecutor.