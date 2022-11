Alcalde Rodolfo Carter denunció amenazas de muerte tras la balacera de los 70 tiros en La Florida

Una pareja llegó al lugar de la balacera que dejó a cuatro fallecidos para increpar a funcionarios municipales de La Florida y asegurar que matarán al alcalde Rodolfo Carter AGENCIA UNO

15 de noviembre 2022

El martes 8 de noviembre, seis personas fueron asesinadas en la Región Metropolitana en menos de 24 horas. Cuatro de estos homicidios se concretaron en La Florida producto de una balacera registrada en el contexto de un partido de baby fútbol en la intersección de las calles Lircay con Rojas Magallanes.

Tres personas murieron en el lugar y una cuarta falleció más tarde en un centro asistencial producto de las heridas. Una de las víctimas, según confirmó el alcalde Rodolfo Carter, era un funcionario de la municipalidad. “Fue parte de nuestra familia, pasó navidades con nosotros”, lamentó el jefe comunal al momento de condenar la acción de un grupo de sujetos que ejecutó, al menos, unos 70 tiros desde un vehículo en movimiento.

Un día después de lo ocurrido, un grupo de trabajadores municipales llegó hasta el sector donde ocurrió la balacera para realizar algunas obras de mantenimiento y de diseño en el marco del proyecto de recuperación de espacios públicos.

Fue allí cuando una mujer y hombre llegaron en una camioneta roja para amedrentar a estas personas y, de paso, al alcalde.

Las amenazas de muerte y la querella

Rodolfo Carter presentó una querella por amenazas de muerte contra él y sus funcionarios municipales durante este martes. El documento señala que una mujer de aproximadamente 60 años, quien era copiloto, se bajó del vehículo para recriminar a los trabajadores de la municipalidad.

“Sin necesidad ni provocación alguna comenzó a increpar de manera intimidante y desafiante con gritos a los funcionarios y personas presentes”, reza la demanda. “¿Qué hueá hacen aquí?”, “Están destruyendo el sitio del suceso”, “Díganle al hueón del alcalde que no aparezca por aquí”, “La gente no lo quiere”, “Ustedes son mandados”, “Díganle al conchesumadre del alcalde que ni aparezca” y “Váyanse de acá, no los queremos”, fueron algunos de los epítetos que esta persona lanzó y que aparecen en la querella.

Pero no fue lo único. “Váyanse de aquí conchas de su madre o les llegará el mismo rafagazo de ayer. Díganle al conchesumadre del alcalde que lo vamos a matar, que no se atreva a venir pa’ cá, lo vamos a matar", amenazó, esta vez, el conductor antes de intentar golpear a los representantes del gobierno local.

Según la demanda, el sujeto descendió “con la clara intención de agredir al personal presente sin motivo alguno, gritando y desafiando a los funcionarios. Incluso, intentó sobrepasar la valla peatonal que separa la calle respecto del sector en donde se ubicaban los funcionarios”.