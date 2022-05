Alcalde de Estación Central sufrió encerrona: "Como cualquier chileno, no estoy exento"

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, aseguró que ya presentó la denuncia correspondiente por la encerrona que sufrió. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 24 de mayo 2022 · 08:11 hs

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, confirmó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que fue víctima de una encerrona la noche del domingo.

Según lo informado por BioBioChile, el hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas del 22 de mayo, cuando Muñoz se trasladaba en su vehículo por calle Bulnes, antes de llegar a Agustinas. En ese sector fueron abordados por tres delincuentes que se trasladaban en un auto blanco.

Los antisociales amenazaron al jefe comunal y a su pareja con un revólver y bates de madera, y los obligaron a bajar del vehículo, llevándoselo junto a otras pertenencias que estaban al interior.

Casi 24 horas después de esta encerrona, el alcalde de Estación Central agradeció las muestras de cariño y apoyo por parte de sus vecinos, luego de que le robaran su vehículo.

“Quise grabar este video para poder agradecer todas las muestras de aliento, de preocupación, por parte de vecinos y vecinas, por el robo que sufrí anoche. Bueno, me robaron el auto, afortunadamente no fue algo violento", comentó.

Felipe Muñoz agregó que hizo “la denuncia correspondiente”, y espera poder encontrár “rápidamente” a los autores del robo y que “las policías puedan hacer su trabajo”.

“Decirle a todos que como cualquier chileno, no estoy exento de que me puedan asaltar, todos sabemos la situación en la que nos encontramos en el país, así que estamos trabajando fuertemente para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo”, expresó la autoridad.

Por último, quiso reiterar “mi agradecimiento, la preocupación de todos. Afortunadamente no fue algo que nos haya causado algún tipo de daño, así que ha seguir trabajando no más para que tengamos un país y una comuna mucho más segura”, finalizó.

La indagatoria quedó a cargo de la SIP de Carabineros por instrucción de la Fiscalía.