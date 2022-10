Alcalde de Puchuncaví cerró accesos a la comuna

El alcalde de la comuna decidió tomar esta forma de protesta para llamar la atención del Gobierno sobre la delincuencia en su comuna. Twitter Marcos Morales

Por: Aldo Lingua 25 de octubre 2022 · 09:29 hs

Un hecho inaudito se registró esta mañana en la comuna de Punchuncaví, en la región de Valparaíso, cuando el alcalde de la comuna, Marcos Morales, mandó a bloquear los cuatro accesos con vehículos de la municipalidad.

La máxima autoridad comunal aseguró que esto se trataba de una protesta contra el Gobierno por el exceso de delincuencia que viven en la zona, sumado a la falta de dotación de personal de ambas policías. El corte duró entre las 7:40 a las 8:15 de la mañana.

En conversación con radio Biobío, Morales señaló que la situación en la comuna ha llegado a un punto en el que registran hechos delictuales casi diariamente, y la acción de Carabineros es insuficiente dada la falta de personal que registran.

“Tomé la decisión de cerrar mi comuna por una hora, fruto de los hechos de delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo. Esto no da para más, tenemos una dotación de Carabineros que está funcionando al mínimo, y una Policía de Investigaciones que necesita refuerzos porque les falta funcionarios”, relató el alcalde de Puchuncaví.

Además, la autoridad comunal señaló que muchas de las funciones policiales la están realizando él junto a funcionarios municipales, lo cual considera puede terminar en una tragedia, pues no son oficiales de la ley. “Yo como alcalde me estoy llevando todo el peso junto a mis funcionarios municipales, porque nosotros no somos Carabineros, no somos policías, y estamos supliendo ese trabajo producto de la falta de dotación”, aseguró.

“Estamos sufriendo todos los días robos, baleos a personas de nuestra comuna, de qué estamos hablando. Yo no quiero que le toque a un funcionario municipal, que le cueste la vida”, agregó.

Morales comentó además que en varias oportunidades le han pedido al Gobierno que dote de más efectivos policiales a la comisaría local, pero que hasta el minuto no han obtenido respuesta, por lo que decidió recurrir a esta forma de protesta.