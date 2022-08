Alcaldes de oposición entregaron carta en La Moneda pidiendo medidas para enfrentar a la delincuencia

Los alcaldes de oposición durante la entrega de la carta. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 04 de agosto 2022 · 14:10 hs

Un grupo de alcaldes de la oposición llegó hasta las puertas del Palacio de La Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric, donde solicitaron avanzar en una serie de medidas para enfrentar el alza de la delincuencia en todo el país.

En la actividad participaron autoridades comunales de la Región Metropolitana como Evelyn Matthei (Providencia), Rodolfo Carter (La Florida), Daniela Peñaloza (Las Condes), Germán Codina (Puente Alto), Isabel Valenzuela (Colina), Camila Merino (Vitacura) y José Manuel Palacios (La Reina).

En la misiva, los alcaldes mencionaron 12 medidas centradas en la regulación migratoria, el reglamento de la Ley de Armas, la modificación de la Ley de Drogas, la reposición del proyecto de Infraestructura Crítica y la creación del Servicio Nacional Víctimas, entre otros.

“Nosotros creemos que hay tantas cosas por las que hay que empezar, pero no se ha empezado por nada. Uno no ve a la ministra del Interior en materia de seguridad, no existe”, expresó la alcaldesa Matthei.

La jefa comunal de Providencia también abordó los dichos del ex convencional Daniel Stingo (FA), que señaló que el tema de la seguridad era de “mayor relevancia a los más ricos".

“Me dio pena y molestia escuchar a un ex convencional que hablaba que esto de las encerronas afectaba a los ricos (...) Uno ve que todas las personas de todas las comunas y todos los estratos socioeconómicos están sufriendo, y la gente tiene miedo”, añadió.

La respuesta del presidente Boric

El presidente Boric fue consultado por la carta entregada por los alcaldes de la oposición, señalando que está dispuesto a recibirlos en una reunión para tratar el tema de la seguridad.

“Que no les quepa duda que con los alcaldes y alcaldesas, independiente del color político, tenemos que trabajar juntos por la seguridad de nuestro pueblo. Tenemos un problema grave en materia de delincuencia que lo estamos enfrentando y no vamos a ceder, lo vamos a enfrentar sin complejo”, expresó el mandatario en una actividad en la comuna de San Bernardo.